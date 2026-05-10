Manini Ríos contra Familiares: los acusa de mentir y promover una venganza

Para el exsenador y excomandante del Ejército, “resulta increíble que después de años diciendo que no se puede alegar obediencia debida, y de presionar para llevar a prisión a tenientes y capitanes por cumplir órdenes, ahora reconoce que las FFAA son una institución vertical disciplinada”.

Y acusó a los familiares de promover una venganza. “Las incoherencias y falsedades de estos personajes dejan cada vez más en evidencia que la venganza se sigue consumando para bochorno de todos los uruguayos”, sostuvo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GuidoManiniRios/status/2053567072324682221&partner=&hide_thread=false Resulta increíble que después de años diciendo que no se puede alegar obediencia debida, y de presionar para llevar a prisión a tenientes y capitanes por cumplir órdenes, ahora reconoce que las FFAA son una institución vertical disciplinada.

Las incoherencias y falsedades de… pic.twitter.com/R2ufBg3BGs — Gral. Guido Manini (@GuidoManiniRios) May 10, 2026

Familiares con el presidente

La semana pasada, representantes de Madres y Familiares, entre ellos Errandonea, se entrevistaron con el presidente Yamandú Orsi para plantear la necesidad de dar la orden a los militares de que den a conocer los archivos.

Orsi evadió una respuesta concreta, limitándose a decir que “si es con una orden, será con una orden”.

Más de cien ciudadanos uruguayos fueron secuestrados por las Fueras Armadas y permanecen desaparecidos desde la pasada dictadura (1973-1985), sin que las Fuerzas Armadas hayan dado respuesta sobre su paradero.