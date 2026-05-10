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Política

Manini Ríos contra Familiares: los acusa de mentir y promover una venganza

De esta forma Manini Ríos respondió a declaraciones de Familiares sobre la necesidad de ordenar a las Fuerzas Armadas que abran sus archivos.

Manini Ríos contra Familiares.

Manini Ríos contra Familiares.

 Gastón Britos / FocoUy
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El líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, acusó a Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de “incoherencias y falsedades” y de promover una venganza contra los integrantes de las Fuerzas Armadas.

Las incoherencias y falsedades de estos personajes dejan cada vez más en evidencia que la venganza se sigue consumando para bochorno de todos los uruguayos, publicó Manini en su cuenta de la red X.

Manini hizo estos comentarios en respuesta a afirmaciones del referente de la Asociación de Madres y Familiares, Ignacio Errandonea, quién en un programa de televisión afirmó, en referencia a la necesidad de una orden para dar a conocer los archivos de la dictadura, que “la institución militar es cien por ciento vertical, por lo tanto las Fuerzas Armadas no son un cuarto poder, las Fuerzas Armadas dependen del poder político”.

Para el exsenador y excomandante del Ejército, “resulta increíble que después de años diciendo que no se puede alegar obediencia debida, y de presionar para llevar a prisión a tenientes y capitanes por cumplir órdenes, ahora reconoce que las FFAA son una institución vertical disciplinada”.

Y acusó a los familiares de promover una venganza. “Las incoherencias y falsedades de estos personajes dejan cada vez más en evidencia que la venganza se sigue consumando para bochorno de todos los uruguayos”, sostuvo.

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Familiares con el presidente

La semana pasada, representantes de Madres y Familiares, entre ellos Errandonea, se entrevistaron con el presidente Yamandú Orsi para plantear la necesidad de dar la orden a los militares de que den a conocer los archivos.

Orsi evadió una respuesta concreta, limitándose a decir que “si es con una orden, será con una orden”.

Más de cien ciudadanos uruguayos fueron secuestrados por las Fueras Armadas y permanecen desaparecidos desde la pasada dictadura (1973-1985), sin que las Fuerzas Armadas hayan dado respuesta sobre su paradero.

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