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Sociedad vacunación | grupos |

Un éxito

Campaña de vacunación antigripal: MSP superó las 400.000 dosis aplicadas

El MSP destacó la alta adhesión a la campaña de vacunación antigripal y exhortó a reforzar la cobertura en grupos de riesgo.

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Según datos oficiales actualizados al 10 de mayo, ya se aplicó más del 66% de las 600.000 dosis previstas para este año, una cifra que desde la cartera fue valorada como una señal de “alta adhesión” de la población a la campaña de inmunización.

Grupos priorizados

Las autoridades sanitarias recordaron, sin embargo, la necesidad de continuar fortaleciendo la cobertura, especialmente entre los sectores considerados de mayor riesgo frente a las complicaciones asociadas a la gripe.

Entre los grupos priorizados se encuentran los niños de entre 6 meses y 5 años, las personas mayores de 65 años, quienes presentan enfermedades crónicas o cuadros de inmunosupresión, así como embarazadas y mujeres en período de puerperio hasta seis meses después del parto.

El MSP también incluyó entre las poblaciones objetivo al personal de salud y a trabajadores de establecimientos de larga estadía para adultos mayores. A su vez, recomendó la vacunación a quienes cumplen tareas esenciales, como docentes, policías, militares y bomberos.

La lista de grupos priorizados abarca además a trabajadores vinculados al sector ganadero, particularmente aquellos que desempeñan tareas en granjas avícolas, así como residentes de comunidades cerradas, refugios, centros de privación de libertad y residenciales de adultos mayores.

Vacuna antigripal

Desde el ministerio se subrayó que la vacuna antigripal continúa siendo la principal herramienta para prevenir formas graves de la enfermedad, disminuir las internaciones y proteger a las personas más vulnerables durante los meses de mayor circulación viral.

La vacuna se administra de forma gratuita y está disponible en vacunatorios y centros de salud de todo el territorio nacional.

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