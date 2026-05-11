Campaña de vacunación antigripal: MSP superó las 400.000 dosis aplicadas

Entre los grupos priorizados se encuentran los niños de entre 6 meses y 5 años, las personas mayores de 65 años, quienes presentan enfermedades crónicas o cuadros de inmunosupresión, así como embarazadas y mujeres en período de puerperio hasta seis meses después del parto.

El MSP también incluyó entre las poblaciones objetivo al personal de salud y a trabajadores de establecimientos de larga estadía para adultos mayores. A su vez, recomendó la vacunación a quienes cumplen tareas esenciales, como docentes, policías, militares y bomberos.

La lista de grupos priorizados abarca además a trabajadores vinculados al sector ganadero, particularmente aquellos que desempeñan tareas en granjas avícolas, así como residentes de comunidades cerradas, refugios, centros de privación de libertad y residenciales de adultos mayores.

Vacuna antigripal

Desde el ministerio se subrayó que la vacuna antigripal continúa siendo la principal herramienta para prevenir formas graves de la enfermedad, disminuir las internaciones y proteger a las personas más vulnerables durante los meses de mayor circulación viral.

La vacuna se administra de forma gratuita y está disponible en vacunatorios y centros de salud de todo el territorio nacional.