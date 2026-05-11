González: "Estamos dando mil vueltas para no tocar al capital y las inversiones no llegan"

El senador del Frente Amplio (FA) Gustavo González cuestionó la idea de otorgar amplias exoneraciones fiscales para atraer inversiones y defendió la necesidad de revisar los beneficios tributarios a las empresas y de "tocar" al capital, en respuesta a recientes declaraciones del ministro de Economía, Gabriel Oddone.
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En entrevista con el programa "Éramos tan progres", de Caras y Caretas TV, González sostuvo que comparte la postura programática del Frente Amplio respecto a revisar el sistema de exoneraciones y avanzar hacia una reforma tributaria, aunque marcó distancia de la idea de ceder todo lo que sea necesario para captar inversiones.
Reforma tributaria
“Yo coincido con el programa del Frente Amplio que dice que hay que revisar todas las exoneraciones, hay que revisar, hay que ver una reforma tributaria. Yo no estoy de acuerdo con ese extremo de decir hay que darles absolutamente todo”, afirmó.
El legislador señaló que la propia normativa que habilita las exoneraciones establece criterios vinculados al valor estratégico de las empresas y a la generación de empleo. En ese sentido, cuestionó que algunas compañías reciban beneficios fiscales sin representar, a su entender, sectores estratégicos para el país.
“Yo creo que, por ejemplo, Chic Parisien no es estratégico, creo que Farmashop tampoco es estratégico para el país, sin embargo tienen exoneraciones”, expresó.
Además, advirtió sobre la permanencia prolongada de esos incentivos tributarios y sostuvo que no deberían mantenerse de forma indefinida. “Esto de tener exoneraciones toda la vida es un problema importante”, indicó.
"Hay que tocar al capital"
Durante la entrevista, González también vinculó el debate sobre las exoneraciones con el impacto social de algunas políticas de promoción económica, particularmente en el mercado inmobiliario y la vivienda promovida, tema sobre el cual presentó iniciativas legislativas.
Según sostuvo, la ley de vivienda promovida no logró reducir el déficit habitacional y terminó favoreciendo a sectores con capacidad de ahorro. “La ley de vivienda promovida no ha descendido el déficit habitacional del país. Entonces, si no desciende el déficit habitacional, quiere decir que la vivienda que se construyó es para un sector que tiene capacidad de ahorro”, afirmó.
El senador también criticó la defensa irrestricta del capital privado y rechazó que cuestionar las exoneraciones implique adoptar posiciones extremas. “El único planteo extremo es exonerarlos de todo”, señaló.
En esa línea, aseguró que si se pretende reducir las desigualdades sociales es necesario avanzar sobre la concentración del capital. “Si queremos efectivamente que desciendan las desigualdades, hay que tocar el capital. De lo contrario no va a pasar eso”, sostuvo.