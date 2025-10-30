Antel se expande hacia la región

Plan de inversiones de US$ 750 millones

La gerenta general de Antel, Laura Saldanha, aseguró que es un honor recibir a toda la gente de la industria vinculada a los cables submarinos.

Destacó que Antel es una empresa pública de telecomunicaciones, 100% del Estado, y líder en tecnología. Explicó que el plan de inversiones para los próximos cinco años será de US$ 750 millones con miras a mantener ese liderazgo.

Saldanha subrayó que Antel posicionó al país en el mapa mundial de los cables submarinos, como un tema de soberanía nacional.

“Todo esto es posible porque Antel es un grupo y tiene subsidiarias, tres que se encargan de los negocios internacionales, en Estados Unidos, Brasil y Argentina, más las subsidiarias locales”, puntualizó

Indicó que toda esta conectividad está ligada al Data Center de Pando, que ha sido “muy exitoso”, y que el año próximo se espera inaugurar la última sala e instalar Inteligencia Artificial, al tiempo que ya se planifica un nuevo data center.

Más allá de fronteras

El subgerente general de Relaciones Internacionales de Antel, Marcelo Erlich, participó en uno de los paneles de expertos junto a Erick Contag, de la Fundación SubOptic; José Sambade, de Cirion Technologies; y Vicent Gatineau, de Ellalink.

Erlich expresó que la empresa no solo mira a Uruguay, “sino que estamos teniendo una visión regional”. Esta expansión se basa en una muy buena conectividad submarina y terrestre, con fibra de alta capacidad.

Esto, sumado al Data Center de Pando, genera un ecosistema muy favorable “para que el país no sea solo un hub digital, sino que podamos dar resiliencia y baja latencia a todo el ecosistema que va a estar desarrollándose alrededor de Uruguay”.

Señaló que Antel es un socio fundamental para todos aquellos que desarrollen o instalen sus negocios en el país, Brasil y Argentina.

Subsidiarias en países vecinos

Uno de los workshops de la jornada contó con la participación de los gerentes de las subsidiaras de Antel Brasil, Fernando López, y Antel Argentina, Federico Lozano.

Ambos expusieron sobre la expansión regional de la empresa en los países vecinos.

En el caso de Antel Brasil, fue creada en junio de 2016 y a los pocos meses fue autorizada a prestar servicios de internet en todo el territorio brasileño, según relató López.

En 2017, comenzó la operación en el municipio de Yaguarón, en la frontera con Uruguay. Entre 2019 y 2020, con la habilitación de los cables submarinos Tannat y Monet, se inició la operación en San Pablo, Río de Janeiro y Ceará. El objetivo es profundizar la presencia de Antel, en especial en el nordeste brasileño.

En tanto, Antel Argentina fue creada en octubre de 2018 y empezó a prestar servicios en enero de 2019, con operaciones domésticas en la ciudad de Buenos Aires e internacionales (Estados Unidos - Buenos Aires - San Pablo). La expansión en este caso va dirigida, entre otros, al propio Buenos Aires y a potenciar la conectividad en el litoral.

Fervor por los data centers: IA, energía y modelos de negocios

En otro de los paneles, el eje del debate giró en torno a la inversión que realizan los centros de datos para hacer frente a la IA Generativa; la relevancia de la energía y las nuevas políticas de promoción de instalación de data centers.

La mesa estuvo conformada por el subgerente general de Estrategia de Negocios de Antel, Oscar Zagarzazú; el CEO de SkyOnline, Rafael Ibañez, y el presidente de la Asociación Brasilera de Data Centers (ABCD), Renan Lima Alves.

Los tres coincidieron en que el equipamiento de los centros de datos supone un triple desafío: racks para IA, consumo energético y nuevos modelos de negocio para una demanda renovada de capacidad de cómputo.

Zagarzazú indicó que Antel siempre ha sido líder tecnológico en Uruguay y referente en la región, “cuando no teníamos competencia siempre fuimos exigentes en la parte tecnológica, y cuando la tuvimos seguimos en la misma línea”.

Afirmó que, como empresa pública, “tratamos de brindar los servicios necesarios a todo el estado uruguayo, en particular los servicios de data center”.