"Tu plata, tus reglas": Laura Raffo presentó su nuevo libro

Mucho más que ahorro

A diferencia de los manuales técnicos tradicionales, "Tu plata, tus reglas" parte de la premisa de que el manejo financiero está profundamente ligado a nuestras creencias y emociones. Raffo invita a los lectores a identificar "mochilas" heredadas y prejuicios que impiden el crecimiento económico personal.

“El dinero no es un fin, sino una herramienta para vivir la vida que queremos”, sostiene la autora en sus páginas. El libro se estructura en secciones que van desde lo introspectivo como el manejo de la ansiedad financiera hasta lo puramente estratégico, con capítulos dedicados a la diversificación de ingresos y la inversión inteligente.

Herramientas para el día a día

Con 188 páginas de lectura ágil, la obra incluye: Tests de autodiagnóstico para conocer el perfil de gasto y ahorro; ejemplos reales adaptados a la realidad del mercado local y consejos prácticos para comenzar a invertir, incluso con montos pequeños.

Editado por Penguin Random House, el ejemplar ya se encuentra disponible en las principales librerías del Uruguay. La presentación contó con la participación del economista Alfonso Capurro, quien destacó la capacidad de Raffo para "traducir" la complejidad de los mercados a un lenguaje cercano y aplicable.