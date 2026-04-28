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Sociedad

novedad editorial

"Tu plata, tus reglas": Laura Raffo presentó su nuevo libro

El libro de Laura Raffo es una guía para mejorar las finanzas personales y mejorar su relación con el dinero. Fue presentado con buena concurrencia.

La economista Laura Raffo presentó su libro Tu plata, tus reglas sobre las finanzas personales y cómo mejorarlas.

La economista Laura Raffo presentó su libro "Tu plata, tus reglas" sobre las finanzas personales y cómo mejorarlas.

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La economista y política Laura Raffo lanzó su nuevo libro bajo el sello Aguilar. La obra busca derribar mitos sobre el dinero y ofrecer herramientas concretas para que los uruguayos logren libertad económica. "En un animado ida y vuelta con los asistentes, la escritora firmó ejemplares y cerró una noche que dejó varios temas para seguir pensando".

En un contexto donde la gestión del presupuesto personal se ha vuelto una prioridad para las familias, Laura Raffo vuelve a su faceta técnica y comunicacional con el lanzamiento de "Tu plata, tus reglas". El libro, presentado oficialmente en la sala Magnolio, se posiciona no solo como un manual de economía, sino como una hoja de ruta emocional y práctica para transformar la relación con el dinero.

Mucho más que ahorro

A diferencia de los manuales técnicos tradicionales, "Tu plata, tus reglas" parte de la premisa de que el manejo financiero está profundamente ligado a nuestras creencias y emociones. Raffo invita a los lectores a identificar "mochilas" heredadas y prejuicios que impiden el crecimiento económico personal.

“El dinero no es un fin, sino una herramienta para vivir la vida que queremos”, sostiene la autora en sus páginas. El libro se estructura en secciones que van desde lo introspectivo como el manejo de la ansiedad financiera hasta lo puramente estratégico, con capítulos dedicados a la diversificación de ingresos y la inversión inteligente.

Herramientas para el día a día

Con 188 páginas de lectura ágil, la obra incluye: Tests de autodiagnóstico para conocer el perfil de gasto y ahorro; ejemplos reales adaptados a la realidad del mercado local y consejos prácticos para comenzar a invertir, incluso con montos pequeños.

Editado por Penguin Random House, el ejemplar ya se encuentra disponible en las principales librerías del Uruguay. La presentación contó con la participación del economista Alfonso Capurro, quien destacó la capacidad de Raffo para "traducir" la complejidad de los mercados a un lenguaje cercano y aplicable.

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