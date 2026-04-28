Carlos Negro se pronunció tras el asesinato del niño en el barrio Colón

“Movilizado por una profunda indignación, que jamás será impotencia, sepan que ninguno de nosotros va a detenerse hasta dar con los responsables del homicidio de un niño de apenas un año. Así se lo transmití a nuestro equipo de investigadores y a toda la Policía Nacional”, escribió en su cuenta de X el jerarca.

Lucha contra el crimen organizado

Desde el Ministerio del Interior se subrayó que no habrá concesiones para quienes ejecutan estos actos de violencia. Negro aseguró que la estrategia de seguridad se endurecerá para frenar el avance de las organizaciones criminales que afectan la convivencia ciudadana.

“Sin contemplación para los culpables, vamos a seguir trabajando con más firmeza que nunca para frenar las manifestaciones de violencia que genera el crimen organizado”, concluyó el ministro.

Actualmente, el equipo de Investigaciones de la Policía Nacional se encuentra trabajando sobre pistas clave y analizando la evidencia recolectada en el lugar del ataque para llevar a los responsables ante la justicia en el menor tiempo posible.