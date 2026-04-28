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Carlos Negro | Colón | Justicia

Movilizados

Carlos Negro se pronunció tras el asesinato del niño en el barrio Colón

El ministro Carlos Negro aseguró que la Policía no se detendrá hasta hallar a los culpables del asesinato de un bebé en Colón.

Ministro del Interior, Carlos Negro.

Ministro del Interior, Carlos Negro.

 Departamento de Fotografía del Parlamento del Uruguay
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El ministro del Interior, Carlos Negro, impartió directivas directas a la Policía Nacional y a los equipos de investigación para actuar con máxima celeridad y firmeza hasta dar con los culpables del trágico homicidio del niño de un año y medio ocurrido en el barrio Colón.

El hecho se produjo durante el lunes, cuando el vehículo en el que viajaba el menor junto a su padre fue blanco de un ataque con armas de fuego. Tras el suceso, el ministro manifestó su profunda indignación y reafirmó el compromiso inquebrantable de la cartera para combatir el crimen organizado.

Justicia por el asesinato del niño en Colón

El ministro Negro fue enfático al señalar que los recursos del Ministerio están plenamente volcados a la resolución de este caso:

“Movilizado por una profunda indignación, que jamás será impotencia, sepan que ninguno de nosotros va a detenerse hasta dar con los responsables del homicidio de un niño de apenas un año. Así se lo transmití a nuestro equipo de investigadores y a toda la Policía Nacional”, escribió en su cuenta de X el jerarca.

Lucha contra el crimen organizado

Desde el Ministerio del Interior se subrayó que no habrá concesiones para quienes ejecutan estos actos de violencia. Negro aseguró que la estrategia de seguridad se endurecerá para frenar el avance de las organizaciones criminales que afectan la convivencia ciudadana.

“Sin contemplación para los culpables, vamos a seguir trabajando con más firmeza que nunca para frenar las manifestaciones de violencia que genera el crimen organizado”, concluyó el ministro.

Actualmente, el equipo de Investigaciones de la Policía Nacional se encuentra trabajando sobre pistas clave y analizando la evidencia recolectada en el lugar del ataque para llevar a los responsables ante la justicia en el menor tiempo posible.

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