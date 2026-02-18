Hacete socio para acceder a este contenido

Rosario |

homenaje

En el 250 aniversario de la ciudad de Rosario, el BCU lanza moneda conmemorativa

Acuñada en plata 900, esta moneda tiene un diámetro de 33 milímetros y un peso de 12,5 gramos. Su diseño es un reflejo de la herencia cultural de la ciudad.

Homenaje a Rosario.

El Banco Central del Uruguay (BCU) ha lanzado una moneda conmemorativa para celebrar el 250.º aniversario de la fundación de la ciudad de Rosario, un homenaje a su rica historia, identidad y símbolos representativos.

Acuñada en plata 900, esta moneda tiene un diámetro de 33 milímetros y un peso de 12,5 gramos. Su diseño es un reflejo de la herencia cultural de la ciudad, incorporando elementos ornamentales inspirados en su bandera.

En el anverso, se aprecia un mapa de la República Oriental del Uruguay, que destaca la división del departamento de Colonia y la ciudad de Rosario mediante un círculo doble. Flanqueando el mapa, se encuentran dos campanas, íconos históricos de la ciudad que simbolizan la identidad de sus habitantes. La parte superior lleva la inscripción "República Oriental del Uruguay," mientras que en el exergo se detalla su valor facial de $ 2.000.

El reverso de la moneda presenta el emblemático puente que cruza el arroyo Colla, un símbolo de conexión y apertura de Rosario al entorno. Encima de este diseño aparece una paloma, ave característica de la región y fuente del gentilicio coloquial "pichoneros," junto a la inscripción "Rosario." En el borde superior, se celebra el "250 aniversario de la fundación de la ciudad," mientras que en el exergo figuran los años "1775–2025."

Limitada a 1.500 piezas, esta emisión forma parte de la serie de monedas conmemorativas del BCU lanzadas en 2025, que incluyen también celebraciones por los 100 años de la creación de la Corte Electoral, la reinauguración del Teatro Escayola de Tacuarembó y el Bicentenario de la Declaratoria de la Independencia de 1825.

La presentación de esta moneda no solo destaca la importancia histórica de Rosario, sino también el compromiso del BCU con la promoción de la cultura y la identidad nacional a través de emisiones conmemorativas.

