En el 250 aniversario de la ciudad de Rosario, el BCU lanza moneda conmemorativa

El reverso de la moneda presenta el emblemático puente que cruza el arroyo Colla, un símbolo de conexión y apertura de Rosario al entorno. Encima de este diseño aparece una paloma, ave característica de la región y fuente del gentilicio coloquial "pichoneros," junto a la inscripción "Rosario." En el borde superior, se celebra el "250 aniversario de la fundación de la ciudad," mientras que en el exergo figuran los años "1775–2025."

Limitada a 1.500 piezas, esta emisión forma parte de la serie de monedas conmemorativas del BCU lanzadas en 2025, que incluyen también celebraciones por los 100 años de la creación de la Corte Electoral, la reinauguración del Teatro Escayola de Tacuarembó y el Bicentenario de la Declaratoria de la Independencia de 1825.

La presentación de esta moneda no solo destaca la importancia histórica de Rosario, sino también el compromiso del BCU con la promoción de la cultura y la identidad nacional a través de emisiones conmemorativas.