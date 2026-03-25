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Medio Oriente |

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Escalada en Medio Oriente sacude los mercados: petróleo en alza, bolsas a la baja y mayor incertidumbre global

Uno de los indicadores más sensibles es el precio del crudo. El barril de Brent ha mostrado una fuerte tendencia al alza, superando los 100 dólares.

La guerra en Medio Oriente sacude los mercados.

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La profundización de la crisis en Medio Oriente comienza a tener efectos visibles en los mercados internacionales, con impactos que se concentran especialmente en el precio del petróleo, la volatilidad financiera y el aumento del riesgo global. En un contexto de creciente tensión geopolítica —con foco en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz—, los inversores reaccionan con cautela, reconfigurando sus decisiones en función de un escenario más incierto.

Uno de los indicadores más sensibles es el precio del crudo. El barril de Brent ha mostrado una fuerte tendencia al alza, superando los 100 dólares, impulsado por el temor a interrupciones en el suministro desde una de las regiones clave para la producción energética mundial. La posibilidad de que el conflicto afecte rutas estratégicas como el Estrecho de Ormuz —por donde transita una parte significativa del comercio global de petróleo— refuerza las expectativas de escasez y presión sobre los precios.

En paralelo, las bolsas internacionales han reaccionado negativamente. Los mercados asiáticos, en particular, registraron caídas relevantes, con descensos que rondaron el 3,7% en algunos índices, reflejando la creciente aversión al riesgo. Este comportamiento se replica en otros mercados, donde la incertidumbre geopolítica tiende a impactar de forma directa en las valuaciones y en las decisiones de inversión.

Otro fenómeno característico de estos escenarios es la búsqueda de activos refugio. El dólar se fortalece a nivel global, en tanto los inversores priorizan liquidez y seguridad frente a un entorno más volátil. Esta dinámica también puede generar presiones adicionales sobre economías emergentes, al encarecer el financiamiento y tensionar sus monedas.

A su vez, la crisis comienza a trasladarse a la economía real a través de los costos logísticos y de transporte. La inestabilidad en la región ha elevado los precios de los fletes marítimos y de las pólizas de seguro, encareciendo el comercio internacional. Este efecto, sumado al aumento de los costos energéticos, empieza a generar presiones inflacionarias en distintos sectores, desde la industria plástica hasta los alimentos y la logística.

En términos sectoriales, el impacto es desigual. Mientras las empresas vinculadas a la energía pueden verse beneficiadas por el aumento del precio del petróleo, sectores como el tecnológico, el transporte aéreo o el comercio global enfrentan mayores niveles de incertidumbre y volatilidad.

En conjunto, estos movimientos reflejan un escenario donde la geopolítica vuelve a ocupar un lugar central en la dinámica económica global. La evolución del conflicto será clave para determinar si estos impactos son transitorios o si se consolidan como un nuevo factor de presión sobre el crecimiento, la inflación y la estabilidad de los mercados a nivel internacional.

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