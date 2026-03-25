La profundización de la crisis en Medio Oriente comienza a tener efectos visibles en los mercados internacionales, con impactos que se concentran especialmente en el precio del petróleo, la volatilidad financiera y el aumento del riesgo global. En un contexto de creciente tensión geopolítica —con foco en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz—, los inversores reaccionan con cautela, reconfigurando sus decisiones en función de un escenario más incierto.
sigue la guerra
Escalada en Medio Oriente sacude los mercados: petróleo en alza, bolsas a la baja y mayor incertidumbre global
Uno de los indicadores más sensibles es el precio del crudo. El barril de Brent ha mostrado una fuerte tendencia al alza, superando los 100 dólares.