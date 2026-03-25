Escalada en Medio Oriente sacude los mercados: petróleo en alza, bolsas a la baja y mayor incertidumbre global

Otro fenómeno característico de estos escenarios es la búsqueda de activos refugio. El dólar se fortalece a nivel global, en tanto los inversores priorizan liquidez y seguridad frente a un entorno más volátil. Esta dinámica también puede generar presiones adicionales sobre economías emergentes, al encarecer el financiamiento y tensionar sus monedas.

A su vez, la crisis comienza a trasladarse a la economía real a través de los costos logísticos y de transporte. La inestabilidad en la región ha elevado los precios de los fletes marítimos y de las pólizas de seguro, encareciendo el comercio internacional. Este efecto, sumado al aumento de los costos energéticos, empieza a generar presiones inflacionarias en distintos sectores, desde la industria plástica hasta los alimentos y la logística.

En términos sectoriales, el impacto es desigual. Mientras las empresas vinculadas a la energía pueden verse beneficiadas por el aumento del precio del petróleo, sectores como el tecnológico, el transporte aéreo o el comercio global enfrentan mayores niveles de incertidumbre y volatilidad.

En conjunto, estos movimientos reflejan un escenario donde la geopolítica vuelve a ocupar un lugar central en la dinámica económica global. La evolución del conflicto será clave para determinar si estos impactos son transitorios o si se consolidan como un nuevo factor de presión sobre el crecimiento, la inflación y la estabilidad de los mercados a nivel internacional.