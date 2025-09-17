"Estamos viviendo tiempos complejos"

¿Se resolvieron los conflictos con las empresas que están realizando las obras en el puerto?

“En realidad todavía no. Se está trabajando, y en algunas áreas se ha destrabado. Hay algunas tareas que no estaban relacionadas directamente con el diferendo. Y bueno, esas tareas hoy se están llevando a cabo como tareas de drenaje y algunas tareas conexas. Ha llevado que una parte importante de los trabajadores que estaban en el seguro de desempleo hayan vuelto a trabajar. Esperemos que en los próximos meses podamos tener otras novedades. Pero sí se están desarrollando negociaciones intensas por parte de las partes interesadas en los países, en las casas madres. Y nosotros estamos siguiendo con mucha atención y esperamos pronto poder tener a pleno nuevamente la obra en marcha”.

El atraso cambiario, reconocido ya públicamente, ¿afecta al régimen de competencia?

“Para nosotros como exportadores de servicio, siempre por cada dólar que ingresemos y tenemos menos pesos, impacta en la cadena de costos. O sea, los costos medidos en dólares que tenemos en pesos son importantes principalmente para la obra y energía eléctrica. Para nosotros el tema del atraso cambiario o el atraso en la cotización del tiempo de obra que seguimos con mucha atención porque define los niveles de competitividad de la exportación de los bienes y de la exportación de servicios”.

¿Están trabajando en conjunto con la Unión de Exportadores por el tema de las obras , y el impacto que tienen en el trabajo de la Unión? “Nosotros tenemos contacto permanente con ellos. El área comercial nuestra tiene contacto fluido. Siempre tratamos de colaborar. Creo que la obra y el desarrollo del Puerto Montevideo lo que busca es generar mayores escalas y mayores oportunidades y ofertas de bodega para que puedan tener escalas con menores conexiones a distintos destinos. Siempre ha sido así de colaboración, de contacto, y eso no ha variado a día de hoy”.

Lo demás, el tema de costos de la actividad, que se anunciaron en su momento . Se llevó adelante de manera gradual, o se mantuvo en stand-by?

“Hubo una corrección. El aumento del año 2023, si no recuerdo mal, que fue después corregido y después se fue aumentando de forma gradual, producto de un acuerdo con el Poder Ejecutivo de la época. Ha hecho que el desfasaje de los costos, principalmente por la diferencia de tipo de cambio que tenía TCP, se haya corregido. Lo que te puedo decir hoy con total certeza es que TCP en Uruguay es el operador más barato en sus tarifas. Y las exportaciones que hoy salen de Uruguay respecto a los exportadores que salen de los puertos de la región, al mismo destino, es más barato o igual.Desde el punto de vista de los costos, a veces hay mucha opinión que no necesariamente es técnica o fundada. Lo cierto es que los datos en TCP muestran que es el operador más barato en cuanto a la exportación e importación. Y las exportaciones a los destinos, en términos de la cadena logística, poner un contenido de un puerto a otro, hay que comparar la cadena porque los eslabones no siempre tienen implícitos en sus costos los mismos servicios. Entonces, como es muy difícil diferenciar qué estoy comparando con qué, hay que comparar cosas similares. Y en este caso, punto a punto, de un puerto a un mismo destino, comparado con los puertos de la región, el exportador uruguayo tiene ventaja competitiva”

¿Han tenido contacto con el gobierno actual?

“Sí, por supuesto. Corresponde, hemos tenido contacto con todos los gobiernos anteriores y en esta oportunidad no ha sido diferente”.

¿El diálogo es positivo pensando en los proyectos futuros de la empresa?

“Por supuesto que sí. Diálogo de trabajo con las preocupaciones, por supuesto, respecto al proyecto de la obra y que se retome a la normalidad la construcción y que se supere la diferencia que los contratistas están teniendo. Por supuesto, tratando de buscar mecanismos de colaboración para lograr atraer las cargas de la región, principalmente las de Paraguay, tener mucha coordinación, coordinación con autoridades públicas como la aduana, prefectura.Lo que ha sido normal, lo que podemos decir que sigue siendo fluido, cordial y de mucho trabajo en conjunto. Sí, venimos bien”