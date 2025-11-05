Existe potencial de la Inteligencia artificial en el crecimiento económico y el empleo

Un ejemplo puede ser el sector del turismo donde la inversión como motores del desarrollo, destacando cómo la adopción de tecnologías como la IA puede fortalecer aún más esos sectores. Las políticas de competencia son esenciales para garantizar que las empresas superestrellas no sofocan la entrada de nuevos innovadores. Las adopciones exitosas de IA también se observan en el contexto de una empresa que logró un aumento del 14% en productividad en el primer mes de uso de un asistente de IA.

Sin embargo, para maximizar el potencial de la IA y minimizar sus efectos negativos, se requiere promover un acceso amplio a educación de calidad, así como programas de capacitación y políticas activas del mercado laboral. Esto es clave para preparar a los trabajadores para las nuevas demandas del mercado pero también se debe pensar en incluir la IA para la generación de empleos y que la incorporación de tecnología tiene que ser fuente de recursos fiscales.

La IA representa una valiosa oportunidad en la búsqueda de crecimiento económico y mejora del bienestar social. La utilización planificada, responsable y bien pensada de esta tecnología puede llevar a transformaciones significativas. Por lo tanto, es fundamental adoptar políticas adecuadas y prestar atención a los desafíos éticos que puedan surgir, todo mientras se asegura que la tecnología sea vista como un aliado para la prosperidad futura. La próxima revolución tecnológica está en marcha, y la capacidad de los países para adaptarse a ella determinará su éxito en el escenario global.

5 conceptos a destacar

1. Adopción de IA y Empleo. Existen algunos pocos estudios que identifican la adopción de inteligencia artificial se asocia positivamente con un aumento en el empleo total y en las ventas de empresas, desafiando la noción de que la IA solamente elimina trabajos. Es necesario analizar en profundidad estos trabajos y que relaciones encuentran. Estudios de datos a nivel de empresas francesas, mostramos que la IA adopción está positivamente asociada con un aumento en total firma-empleo y ventas."

2. Efectos de Productividad. La IA puede inducir ganancias de productividad al ayudar a las empresas a expandir su alcance y mejorar la eficiencia operativa. Cuando Erik Brynjolfsson y sus coautores examinaban el impacto de la IA generativa... encontraron que la productividad aumentó casi un 14%.

3. Riesgos de Desplazamiento Laboral. El principal riesgo para los trabajadores es ser desplazados por colegas en empresas que utilizan IA, en lugar de ser reemplazados directamente por la tecnología. El principal riesgo para los trabajadores es que serán desplazados por trabajadores de otras firmas usando IA, en lugar de por IA directamente.

4. Reformas Políticas Necesarias: Para maximizar el potencial beneficioso de la IA, son necesarias reformas políticas adecuadas que fomenten su implementación, especialmente en empresas más pequeñas y en el contexto de la competencia. Para evitar una mayor concentración del mercado y el poder de mercado arraigado, debemos fomentar la adopción de IA por parte de empresas más pequeñas.

5. Educación y Capacitación: Es crucial proporcionar acceso amplio a educación de calidad y programas de capacitación para preparar a los trabajadores frente a las nuevas demandas del mercado laboral impulsadas por la IA. Para potenciar el potencial de empleo de la IA y minimizar sus efectos negativos en los trabajadores, será crucial asegurar un acceso amplio a una educación de alta calidad, junto con programas de capacitación."