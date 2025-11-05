Hacete socio para acceder a este contenido

temores |

alta tecnología

Existe potencial de la Inteligencia artificial en el crecimiento económico y el empleo

Los estudios recientes indican que la adopción de IA puede correlacionarse positivamente con el crecimiento del empleo y las ventas en las empresas.

&nbsp;Inteligencia Artificial y riesgos para el trabajo.

La inteligencia artificial (IA), como creación humana, está generando un considerable impacto en la economía y en el bienestar social. Si bien se han expresado temores sobre su capacidad para desplazar empleos, la IA también puede ser un motor de mejoras significativas en áreas como tratamientos médicos, sostenibilidad y la optimización de procesos en diversos sectores. Sin embargo, esta tecnología plantea un dilema, similar a los avances pasados que, aunque inicialmente orientados al desarrollo, resultaron en devastadoras aplicaciones, como la bomba atómica o la dinamita.

Los estudios recientes indican que la adopción de IA puede correlacionarse positivamente con el crecimiento del empleo y las ventas en las empresas. Un análisis de datos a nivel de empresas francesas realizó esta observación, sugiriendo que la integración de IA puede expandir el alcance de los negocios en lugar de eliminar puestos de trabajo. Este efecto de productividad se ha constatado incluso en ocupaciones consideradas vulnerables a la automatización, como la contabilidad y el telemarketing. A pesar de las preocupaciones sobre el desplazamiento laboral, es esencial reconocer que el riesgo principal para los trabajadores proviene de ser reemplazados por colegas en empresas que ya utilizan IA, en lugar de ser desplazados directamente por la tecnología.

Particularmente en sectores clave como servicios y turismo, la IA puede reconfigurar la fuerza laboral y mejorar la capacidad de las empresas para adaptarse a las nuevas realidades. Capacitar a los empleados en el uso de IA no solo puede optimizar procesos, sino también crear nuevas oportunidades de trabajo. Identificar aplicaciones efectivas de IA en estos campos es vital para el crecimiento, especialmente en un contexto como el uruguayo, que busca innovaciones que beneficien tanto a la economía como al bienestar social.

Un ejemplo puede ser el sector del turismo donde la inversión como motores del desarrollo, destacando cómo la adopción de tecnologías como la IA puede fortalecer aún más esos sectores. Las políticas de competencia son esenciales para garantizar que las empresas superestrellas no sofocan la entrada de nuevos innovadores. Las adopciones exitosas de IA también se observan en el contexto de una empresa que logró un aumento del 14% en productividad en el primer mes de uso de un asistente de IA.

Sin embargo, para maximizar el potencial de la IA y minimizar sus efectos negativos, se requiere promover un acceso amplio a educación de calidad, así como programas de capacitación y políticas activas del mercado laboral. Esto es clave para preparar a los trabajadores para las nuevas demandas del mercado pero también se debe pensar en incluir la IA para la generación de empleos y que la incorporación de tecnología tiene que ser fuente de recursos fiscales.

La IA representa una valiosa oportunidad en la búsqueda de crecimiento económico y mejora del bienestar social. La utilización planificada, responsable y bien pensada de esta tecnología puede llevar a transformaciones significativas. Por lo tanto, es fundamental adoptar políticas adecuadas y prestar atención a los desafíos éticos que puedan surgir, todo mientras se asegura que la tecnología sea vista como un aliado para la prosperidad futura. La próxima revolución tecnológica está en marcha, y la capacidad de los países para adaptarse a ella determinará su éxito en el escenario global.

5 conceptos a destacar

1. Adopción de IA y Empleo. Existen algunos pocos estudios que identifican la adopción de inteligencia artificial se asocia positivamente con un aumento en el empleo total y en las ventas de empresas, desafiando la noción de que la IA solamente elimina trabajos. Es necesario analizar en profundidad estos trabajos y que relaciones encuentran. Estudios de datos a nivel de empresas francesas, mostramos que la IA adopción está positivamente asociada con un aumento en total firma-empleo y ventas."

2. Efectos de Productividad. La IA puede inducir ganancias de productividad al ayudar a las empresas a expandir su alcance y mejorar la eficiencia operativa. Cuando Erik Brynjolfsson y sus coautores examinaban el impacto de la IA generativa... encontraron que la productividad aumentó casi un 14%.

3. Riesgos de Desplazamiento Laboral. El principal riesgo para los trabajadores es ser desplazados por colegas en empresas que utilizan IA, en lugar de ser reemplazados directamente por la tecnología. El principal riesgo para los trabajadores es que serán desplazados por trabajadores de otras firmas usando IA, en lugar de por IA directamente.

4. Reformas Políticas Necesarias: Para maximizar el potencial beneficioso de la IA, son necesarias reformas políticas adecuadas que fomenten su implementación, especialmente en empresas más pequeñas y en el contexto de la competencia. Para evitar una mayor concentración del mercado y el poder de mercado arraigado, debemos fomentar la adopción de IA por parte de empresas más pequeñas.

5. Educación y Capacitación: Es crucial proporcionar acceso amplio a educación de calidad y programas de capacitación para preparar a los trabajadores frente a las nuevas demandas del mercado laboral impulsadas por la IA. Para potenciar el potencial de empleo de la IA y minimizar sus efectos negativos en los trabajadores, será crucial asegurar un acceso amplio a una educación de alta calidad, junto con programas de capacitación."

