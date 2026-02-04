Exportaciones uruguayas alcanzan US$995 millones en enero de 2026.

Otros productos que contribuyeron al total de exportaciones incluyen los concentrados de bebidas, que ocuparon la cuarta posición con colocaciones por US$ 55 millones, experimentando un aumento del 22%. A su vez, la madera y sus subproductos crecieron un 7%, los subproductos cárnicos un 9%, y los aceites de colza y carinata también destacaron con un incremento relevante.

Los destinos de las exportaciones

En cuanto a los destinos, la Unión Europea lideró las importaciones uruguayas con compras por US$ 164 millones, lo que representa un aumento del 29% interanual y una participación del 16% en el total de las exportaciones. China se posicionó en segundo lugar con importaciones por US$ 150 millones, mientras que Brasil ocupó el tercer lugar con US$ 146 millones. La relación comercial con China se ha fortalecido, consolidándose como un socio estratégico para Uruguay, especialmente en el comercio de productos agroindustriales como la soja, la celulosa y la carne bovina.

En este contexto, la visita oficial del presidente Yamandú Orsi junto a una delegación política y empresarial a China se enmarca en un proceso de profundización de las relaciones bilaterales, orientado a fortalecer el vinculo económico y ampliar las oportunidades comerciales entre ambos países.

Con un inicio de año favorable para las exportaciones, Uruguay sigue apostando por su potencial en el mercado internacional, buscando diversificar sus productos y fortalecer sus relaciones comerciales en el exterior.