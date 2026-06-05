Con medio cuadro afuera, Aguirre define los once para enfrentar a Cerro

El goleador de 23 años ha sido una costumbre en el once titular aurinegro, de un total de 25 partidos oficiales de Peñarol en este 2026, el delantero estuvo presente en 23 encuentros, solo se perdió uno por una molestia muscular y el otro fue para darle descanso.

En un año donde el conjunto carbonero sufrió bajas por lesión de manera constante, Arezo ha sido de las excepciones del plantel que ha mostrado un óptimo estado físico, disputó un total de 1810 minutos y convirtió nueve goles.

Batista o Abel

Diego Aguirre tendrá que elegir el sustituto para el domingo, en caso de mantener el esquema habitual será Abel Hernández o Facundo Batista, uno de los dos. En caso de cambiar la formación podrían jugar los dos juntos pero se quedaría sin referencia de área en el banco de suplentes.

Batista también ha estado apto desde lo sanitario pero ha tenido pocos minutos por decisión técnica. A pesar de haber participado en 21 de 25 partidos oficiales, acumula un total de 670 minutos jugados. En este semestre ha convertido dos tantos, uno a Platense por Copa Libertadores y otro a Cerro Largo en la última fecha del Torneo Apertura.

Por su parte, Abel Hernández participó solamente en 12 encuentros sumando todas las competencias donde acumuló 410 minutos disputados y dos goles convertidos, los dos por el torneo local.

Aguirre tampoco contará con el colombiano Luis Miguel Angulo lesionado y no se sabe si estará disponible Maximiliano Olivera o continúa Lucas Hernández en el lateral izquierdo.

Por todo esto, Peñarol tendrá un gran obstáculo el próximo domingo ante Cerro. El carbonero, en caso de no lograr una victoria, podría costarle la renuncia de un ídolo de la institución como Diego Aguirre.