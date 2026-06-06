Frente frío y ciclón extratropical provocarán lluvias y marcado descenso térmico en Uruguay

Tras una prolongada tregua meteorológica caracterizada por un ambiente templado y húmedo, el territorio uruguayo se prepara para un cambio drástico en las condiciones del tiempo. El potente sistema de alta presión de hasta 1035 hectopascales (hPa) que actuaba como "escudo" atmosférico sobre el Océano Atlántico ha comenzado a debilitarse, abriendo paso a la inestabilidad, precipitaciones generalizadas y el regreso del frío invernal.
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Caras y Caretas Diario
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El análisis cruzado de los datos oficiales del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), el monitoreo del observatorio brasileño MetSul y las proyecciones de viento y oleaje de Windguru, confirman que el quiebre definitivo comenzará a consolidarse a partir de este domingo.
El pronóstico extendido: De templado al Frío Polar
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Sábado 6 de junio: La jornada continuará con cielo cubierto a mayormente nuboso y una fuerte presencia de nieblas y neblinas que reducen la visibilidad en rutas. Las temperaturas se mantendrán agradables, con una máxima estimada en los 20°C y una mínima de 13°C. La probabilidad de lluvias aisladas sigue siendo baja (20%), con vientos leves rotando al suroeste.
Domingo 7 de junio (El quiebre): Se consolida la desmejora climática. Aunque el día comenzará con lluvias escasas y neblinas, hacia la tarde/noche la probabilidad de precipitaciones y tormentas aisladas aumentará significativamente hasta un 55%. La temperatura máxima descenderá a los 17°C, con vientos del sector este cobrando fuerza.
Lunes y martes: Alerta por Ciclón Extratropical e Ingreso de masa polar
El punto crítico de este evento meteorológico ocurrirá al inicio de la próxima semana debido a dos fenómenos simultáneos:
Vigilancia de MetSul: El observatorio brasileño informó que monitorea de cerca la formación de un ciclón extratropical frente a las costas del sur de Brasil y el Río de la Plata. Aunque el núcleo del sistema permanecerá sobre el Océano Atlántico sin registrar características extremas, su cercanía inyectará gran inestabilidad en Uruguay entre el lunes y el martes.
A este sistema se le sumará el ingreso directo de una masa de aire frío de origen polar, lo que generará las siguientes condiciones de acuerdo a las plataformas oficiales y de navegación (Windguru):
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Caída drástica de los termómetros: Las temperaturas máximas difícilmente superarán los 14°C, mientras que las mínimas se ubicarán en el entorno de los 10°C (e inferiores en el interior del país).
Vientos intensos en la costa: Los modelos dinámicos de Windguru anticipan un incremento notorio en las rachas de viento provenientes del sureste, superando de forma sostenida los 16-18 km/h (10 mph) en la franja costera, lo que desplomará la sensación térmica.
Tendencia estacional: ¿Qué nos depara el invierno?
A pesar de este inminente evento invernal, Inumet publicó recientemente su informe de Tendencias Climáticas Estacionales para el trimestre junio-julio-agosto de 2026. El organismo oficial destaca que existe un 50% de probabilidad de que las temperaturas promedio se ubiquen por encima de los valores normales, proyectando un invierno globalmente más templado de lo habitual, lo cual no impide la llegada puntual de masas de aire polar y heladas como la de los próximos días.
Las autoridades exhortan a la población, y en especial a los conductores, a extremar las precauciones en carretera debido a la combinación de calzadas húmedas y bancos de niebla densos que persistirán durante el fin de semana.