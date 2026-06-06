Frente frío y ciclón extratropical provocarán lluvias y marcado descenso térmico en Uruguay

Vigilancia de MetSul: El observatorio brasileño informó que monitorea de cerca la formación de un ciclón extratropical frente a las costas del sur de Brasil y el Río de la Plata. Aunque el núcleo del sistema permanecerá sobre el Océano Atlántico sin registrar características extremas, su cercanía inyectará gran inestabilidad en Uruguay entre el lunes y el martes.

A este sistema se le sumará el ingreso directo de una masa de aire frío de origen polar, lo que generará las siguientes condiciones de acuerdo a las plataformas oficiales y de navegación (Windguru):

Caída drástica de los termómetros: Las temperaturas máximas difícilmente superarán los 14°C, mientras que las mínimas se ubicarán en el entorno de los 10°C (e inferiores en el interior del país).

Vientos intensos en la costa: Los modelos dinámicos de Windguru anticipan un incremento notorio en las rachas de viento provenientes del sureste, superando de forma sostenida los 16-18 km/h (10 mph) en la franja costera, lo que desplomará la sensación térmica.

Tendencia estacional: ¿Qué nos depara el invierno?

A pesar de este inminente evento invernal, Inumet publicó recientemente su informe de Tendencias Climáticas Estacionales para el trimestre junio-julio-agosto de 2026. El organismo oficial destaca que existe un 50% de probabilidad de que las temperaturas promedio se ubiquen por encima de los valores normales, proyectando un invierno globalmente más templado de lo habitual, lo cual no impide la llegada puntual de masas de aire polar y heladas como la de los próximos días.

Las autoridades exhortan a la población, y en especial a los conductores, a extremar las precauciones en carretera debido a la combinación de calzadas húmedas y bancos de niebla densos que persistirán durante el fin de semana.