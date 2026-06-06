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selección uruguaya |

Despedida feliz

La selección uruguaya se despidió de la gente en Pando junto a 600 niños

Cerca de 3000 personas se encontraron con la selección uruguaya en el estadio departamental Emilio “Tito” López López de la ciudad de Pando.

La selección uruguaya de fútbol dijo presente en Pando.

La selección uruguaya de fútbol dijo presente en Pando.
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La selección uruguaya vivió una jornada diferente en Canelones, donde cambió por unas horas los entrenamientos y la competencia por el juego, las sonrisas y el contacto directo con cientos de niños y niñas que tuvieron la oportunidad de compartir una experiencia inolvidable junto a sus ídolos.

Alrededor de 600 escolares participaron de una actividad recreativa organizada como despedida del plantel celeste antes de sus próximos compromisos. Lejos de la formalidad de los actos protocolares, la propuesta apostó a la cercanía y al intercambio espontáneo entre los futbolistas y los más pequeños.

Visita de Francisco Legnani

El intendente de Canelones, Francisco Legnani, y el secretario general, Pedro Irigoin, también estuvieron en la cancha antes de arrancar la actividad, compartiendo palabras de aliento con los niños y niñas y dándole la bienvenida a la selección. “Es muy lindo acompañarlos, sobre todo por la ilusión de ellos de venir a acompañar a la Celeste para despedirla, desearle lo mejor”, declaró Marisol Corbalán, maestra de la escuela N° 195 de la ciudad. Asimismo, sus alumnos mencionaron que sentían “felicidad por ver a la selección por primera vez”.

Los jugadores se distribuyeron en diez estaciones con cinco dinámicas diferentes. Hubo desafíos inspirados en el rugby utilizando una pelota de pilates, competencias de piedra, papel o tijera que terminaban con una definición al arco, juegos de estrategia para capturar pelotas de una canasta rival, el clásico “que no caiga” y partidos de fútbol siete contra siete.

Emoción en la selección nacional

Uno de los que destacó el valor de la iniciativa fue Guillermo Varela, quien resaltó la alegría que generó el encuentro tanto en los participantes como en los propios jugadores.

“Una experiencia linda para los gurises, una oportunidad que no todos los días se da, y nosotros también muy contentos. Los gurises muy felices, te arrancan a decir quienes le firmaron, se entiende”, expresó durante la transmisión oficial del evento.

La jornada dejó imágenes de complicidad, risas y emoción, consolidando un vínculo que trasciende lo deportivo. En un país donde la selección forma parte de la identidad colectiva, estos espacios permiten acercar a los referentes de la Celeste a las nuevas generaciones y fortalecer el sentido de pertenencia que despierta la camiseta uruguaya.

Antes de volver a enfocarse en la competencia, los futbolistas se llevaron el cariño de cientos de niños, mientras que los más pequeños conservarán el recuerdo de haber compartido una tarde de juegos con quienes representan al país dentro de la cancha.

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