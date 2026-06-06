Fideicomiso de la IM: coalición fracturada y no se descartan sanciones para ediles blancos

Luego de la votación, Martín Lema, senador nacionalista y presidente de la Comisión Departamental dijo a La Diaria: “Es una barbaridad que se siga endeudando a los montevideanos”. “Cuando un auto pierde aceite, la solución no es echar más aceite, sino solucionar la pérdida de aceite”, expresó el dirigente en forma de metáfora. Agregó que se trata de un escenario de “prioridades desordenadas”, por lo cual sería “contradictorio” dar más fondos cuando se piensa que “la gestión es un desastre”.

Lema prefirió no referirse a la situación de los ediles que apoyaron la propuesta oficialista. Sin embargo, fuentes de la Comisión Departamental alineadas al dirigente dijeron que se entiende que ese ámbito “no tiene potestades para evaluar” lo sucedido con quienes apoyaron los fideicomisos. Se afirmó que ahora “es el directorio” del PN el que “va a tratar el tema”.

“Tenemos una Departamental nacionalista, allí se acordó no votar; entonces, cuando estás en un proyecto y vas acorde a las minorías, considero que estás expuesto a que se tomen medidas”, opinó la directora del PN e integrante de la Comisión de Asuntos Políticos, Gloria Rodríguez. Aseguró que lo sucedido en la Junta de Montevideo se va a “tratar y analizar con muchísima seriedad” por parte de los directores partidarios.

“Va a analizarse y dialogar con aquellos que tomaron otra decisión; hoy no podemos salir al grito a decir ‘estuvieron mal’; es un tema delicado, sensible, son compañeros nuestros, tenemos que estar más atentos, más cerca”, analizó Rodríguez.

Críticas al edil colorado

La decisión del edil colorado Federico Paganini -que integra Unir para Crecer, sector liderado por el senador y secretario general del partido, Andrés Ojeda- generó críticas en la interna de su partido, principalmente del sector liderado por Pedro Bordaberry, Vamos Uruguay. Tras la votación en la junta, el senador escribió en X que “no se debe votar más endeudamiento a la Intendencia de Montevideo”.

Diputados del sector también arremetieron contra el edil. Conrado Rodríguez lamentó “que se le siga votando endeudamiento tras endeudamiento a las deplorables gestiones del FA al frente de la IMM, en algo que tiene que salir de su propio presupuesto”. A su vez, aseguró que Paganini “representa a un sector y no a todo el partido”, ya que “el tema no se aprobó en la orgánica”.