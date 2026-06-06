Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política

Efecto colateral

Fideicomiso de la IM: coalición fracturada y no se descartan sanciones para ediles blancos

Malestar en el Partido Nacional con la lista 22 que no siguió la definición del resto de la bancada y hay duras críticas en la interna del Partido Colorado.

Bergara consigue apoyos y saca fideicomiso adelante.

Bergara consigue apoyos y saca fideicomiso adelante.

 Joaquin Fernández/Foco
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El intendente Mario Bergara logró una victoria política trascendente que puede cambiar el rumbo de la Intendencia Municipal de Montevideo (IM) en los próximos años. El jefe comunal salió fortalecido, luego de que el jueves consiguiera los votos necesarios para la aprobación de cuatro de los cinco fideicomisos que sometió a tratamiento de la Junta Departamental. En concreto, el gobierno departamental logró contar con al menos 21 votos de un total de 31 curules para los proyectos de saneamiento, calles, veredas y limpieza, que implicarán un endeudamiento por 260 millones de dólares.

Este escenario tiene, más allá de lo vinculado a la gestión, un segundo nivel de análisis. El proyecto de saneamiento fue aprobado por unanimidad, mientras que los proyectos de calles, veredas y limpieza fueron apoyados por los ediles de la lista 22 del Partido Nacional (PN), Joaquín Campos y Nicolás Hernández, Guillermo Kruse –electo por la lista nacionalista 815, pero declarado como independiente en la Coalición Republicana– y por Federico Paganini, el único edil del Partido Colorado (PC) y que representa el sector Unir. Tanto el apoyo de los ediles nacionalistas como el del colorado generaron molestias en las internas de ambos partidos.

Malestar en la interna blanca

En la previa de la votación del jueves se dieron algunos movimientos en el PN que dejaban de manifiesto las tensiones existentes con relación a ediles que habían decidido apartarse de la posición definida por mayoría en la bancada. La bancada definió por mayoría apoyar solamente el pedido extrapresupuestal por saneamiento. El lunes se reunió la Comisión Departamental de Montevideo del PN, donde se volvió a discutir el tema, donde se ratificó tal postura.

Luego de la votación, Martín Lema, senador nacionalista y presidente de la Comisión Departamental dijo a La Diaria: “Es una barbaridad que se siga endeudando a los montevideanos”. “Cuando un auto pierde aceite, la solución no es echar más aceite, sino solucionar la pérdida de aceite”, expresó el dirigente en forma de metáfora. Agregó que se trata de un escenario de “prioridades desordenadas”, por lo cual sería “contradictorio” dar más fondos cuando se piensa que “la gestión es un desastre”.

Lema prefirió no referirse a la situación de los ediles que apoyaron la propuesta oficialista. Sin embargo, fuentes de la Comisión Departamental alineadas al dirigente dijeron que se entiende que ese ámbito “no tiene potestades para evaluar” lo sucedido con quienes apoyaron los fideicomisos. Se afirmó que ahora “es el directorio” del PN el que “va a tratar el tema”.

“Tenemos una Departamental nacionalista, allí se acordó no votar; entonces, cuando estás en un proyecto y vas acorde a las minorías, considero que estás expuesto a que se tomen medidas”, opinó la directora del PN e integrante de la Comisión de Asuntos Políticos, Gloria Rodríguez. Aseguró que lo sucedido en la Junta de Montevideo se va a “tratar y analizar con muchísima seriedad” por parte de los directores partidarios.

“Va a analizarse y dialogar con aquellos que tomaron otra decisión; hoy no podemos salir al grito a decir ‘estuvieron mal’; es un tema delicado, sensible, son compañeros nuestros, tenemos que estar más atentos, más cerca”, analizó Rodríguez.

Críticas al edil colorado

La decisión del edil colorado Federico Paganini -que integra Unir para Crecer, sector liderado por el senador y secretario general del partido, Andrés Ojeda- generó críticas en la interna de su partido, principalmente del sector liderado por Pedro Bordaberry, Vamos Uruguay. Tras la votación en la junta, el senador escribió en X que “no se debe votar más endeudamiento a la Intendencia de Montevideo”.

Diputados del sector también arremetieron contra el edil. Conrado Rodríguez lamentó “que se le siga votando endeudamiento tras endeudamiento a las deplorables gestiones del FA al frente de la IMM, en algo que tiene que salir de su propio presupuesto”. A su vez, aseguró que Paganini “representa a un sector y no a todo el partido”, ya que “el tema no se aprobó en la orgánica”.

Te puede interesar