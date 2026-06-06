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Política ASSE | Mides | Situación de Calle

Salud a la intemperie

ASSE y Mides llevarán médicos, dentistas y vacunas directamente a las personas en situación de calle

ASSE y Mides incorporan tres policlínicas móviles para llevar consultas, odontología y medicamentos directos a personas en situación de calle.

ASSE.

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 Foto Dante Fernandez / FocoUy
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En el marco de la Primera Estrategia Nacional sobre Situación de Calle, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) anunciaron una fuerte expansión de su despliegue territorial. A través de la incorporación de tres nuevas unidades móviles equipadas, los organismos del Estado cuadruplicarán su capacidad operativa actual para brindar asistencia médica directa en refugios y puntos estratégicos del área metropolitana.

El anuncio se realizó durante una rueda de prensa en el Centro Bethania —dispositivo de albergue sociosanitario ubicado en el barrio Aguada de Montevideo— con la presencia de la vicepresidenta de ASSE, Marcela Cuadrado, y el director nacional de Protección Social del Mides, Daniel Gerhard.

Unidades equipadas: Policlínicas móviles en territorio

Los tres nuevos vehículos se integrarán al dispositivo actual (que ya cuenta con una unidad de vacunación y otra de atención técnica), conformando una red que evitará que las personas vulnerables deban trasladarse para recibir asistencia.

Las nuevas unidades funcionarán como policlínicas de atención inmediata con capacidad para ofrecer de forma directa:

  • Consultas médicas generales y controles de enfermería.

  • Atención odontológica integral.

  • Campañas de vacunación en el lugar.

  • Controles gineco-obstétricos a cargo de parteras.

  • Entrega inmediata de medicamentos.

Proyección al interior: La vicepresidenta de ASSE, Marcela Cuadrado, adelantó que, una vez consolidado y evaluado este modelo en la capital, la estrategia de descentralización se replicará en los departamentos del interior que presentan necesidades similares, priorizando en una primera etapa a Maldonado y Paysandú.

Flexibilidad y centros de contención como nodos de salud

Por su parte, el director nacional de Protección Social, Daniel Gerhard, destacó que la situación de calle es un fenómeno complejo vinculado a factores habitacionales, educativos y laborales, donde el eje sanitario resultaba urgente de reforzar.

En ese sentido, el jerarca resaltó el éxito de los nuevos centros de contención y respuesta inmediata. A diferencia de los refugios tradicionales, estos espacios funcionan bajo criterios de alta flexibilidad:

  • Capacidad actual: Existen 4 dispositivos en funcionamiento que ofrecen un total de 400 plazas.

  • Acceso irrestricto: En articulación con el plan Comunidad a la Calle y las duplas itinerantes del Mides, las personas pueden ingresar al resguardo en cualquier momento del día, superando la rigidez de los horarios fijos de entrada.

Con este despliegue, el Estado uruguayo busca consolidar sus centros de asistencia como verdaderos nodos de salud y contención, garantizando una cobertura oportuna, digna y de calidad para la población más vulnerable del país.

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