ASSE y Mides llevarán médicos, dentistas y vacunas directamente a las personas en situación de calle

Las nuevas unidades funcionarán como policlínicas de atención inmediata con capacidad para ofrecer de forma directa:

Consultas médicas generales y controles de enfermería.

Atención odontológica integral.

Campañas de vacunación en el lugar.

Controles gineco-obstétricos a cargo de parteras.

Entrega inmediata de medicamentos.

Proyección al interior: La vicepresidenta de ASSE, Marcela Cuadrado, adelantó que, una vez consolidado y evaluado este modelo en la capital, la estrategia de descentralización se replicará en los departamentos del interior que presentan necesidades similares, priorizando en una primera etapa a Maldonado y Paysandú.

Flexibilidad y centros de contención como nodos de salud

Por su parte, el director nacional de Protección Social, Daniel Gerhard, destacó que la situación de calle es un fenómeno complejo vinculado a factores habitacionales, educativos y laborales, donde el eje sanitario resultaba urgente de reforzar.

En ese sentido, el jerarca resaltó el éxito de los nuevos centros de contención y respuesta inmediata. A diferencia de los refugios tradicionales, estos espacios funcionan bajo criterios de alta flexibilidad:

Capacidad actual: Existen 4 dispositivos en funcionamiento que ofrecen un total de 400 plazas .

Acceso irrestricto: En articulación con el plan Comunidad a la Calle y las duplas itinerantes del Mides, las personas pueden ingresar al resguardo en cualquier momento del día, superando la rigidez de los horarios fijos de entrada.

Con este despliegue, el Estado uruguayo busca consolidar sus centros de asistencia como verdaderos nodos de salud y contención, garantizando una cobertura oportuna, digna y de calidad para la población más vulnerable del país.