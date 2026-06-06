Salud Pública redobla la campaña por una vacuna que protege a madre e hijo

Según explicó, la vacuna estimula la generación de anticuerpos en la madre contra el VRS, que posteriormente son transmitidos al feto a través de la placenta. De esta forma, el recién nacido cuenta con defensas adicionales durante los primeros meses de vida, reduciendo significativamente el riesgo de desarrollar infecciones respiratorias severas asociadas a este virus.

Acceso sin receta médica

Las autoridades recordaron que las embarazadas pueden concurrir a cualquier vacunatorio habilitado para recibir la dosis correspondiente sin necesidad de presentar una orden o receta de su médico tratante.

El MSP considera que facilitar el acceso a la vacuna es fundamental para aumentar la cobertura y evitar complicaciones respiratorias que pueden derivar en internaciones durante los primeros meses de vida de los bebés.

Preocupación por el aumento de infecciones respiratorias

El llamado a vacunarse contra el VRS se produce en un contexto de incremento de consultas por enfermedades respiratorias en los servicios de emergencia de todo el país.

Ante esta situación, el ministerio también reforzó la recomendación de vacunarse contra la gripe estacional, especialmente entre los grupos con mayor riesgo de desarrollar complicaciones.

Arteta informó que, si bien todavía existen dosis disponibles, el MSP adquirió nuevas vacunas para garantizar el abastecimiento y ampliar la cobertura de la campaña.

De acuerdo con los últimos datos oficiales, hasta el 31 de mayo se habían administrado 464.147 dosis de la vacuna antigripal.

Los grupos prioritarios

Las autoridades sanitarias subrayaron que aún se está a tiempo de recibir la vacuna contra la gripe y recordaron que la inmunización es especialmente importante para las poblaciones más vulnerables.

Entre los grupos prioritarios se encuentran las embarazadas, las personas con enfermedades crónicas o comorbilidades, quienes padecen afecciones cardíacas o respiratorias, las personas inmunosuprimidas, los niños menores de cinco años y los adultos mayores de 65 años.

El MSP insistió en que la vacunación continúa siendo una de las herramientas más efectivas para reducir las complicaciones, hospitalizaciones y fallecimientos asociados a las enfermedades respiratorias que circulan con mayor intensidad durante los meses de invierno.