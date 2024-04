FA analizan citar a ministros al Parlamento

El pedido de renuncia

El senador del Frente Amplio (FA), Alejandro Sánchez, sostuvo la semana pasada que la Constitución establece que a la plataforma no puede ingresar ni salir ningún contingente militar sin aprobación parlamentaria. "Los funcionarios públicos, básicamente el ministro de Defensa Nacional y el ministro de Relaciones Exteriores son responsables de no haber cumplido con la Constitución de la República y tenemos que exigir en definitiva que dejen su cargo porque no han hecho lo que tenían que hacer, que es hacer cumplir la Constitución de la República y la soberanía del país", dijo.

De acuerdo a la información oficial que publicó la embajada de Estados Unidos en Montevideo, este buque de la Guardia Costera realiza “múltiples misiones en el Océano Atlántico Sur, ejerciendo la asociación de la Guardia Costera de los Estados Unidos con distintas naciones anfitrionas para contrarrestar la actividad marítima ilícita y promover la aplicación de la ley marítima en toda la región”.

Sánchez dijo el viernes pasado que el gobierno, además de entregar el puerto por 70 años, "hoy tuvimos un acto terrible, tanto que le importa a la derecha la supuesta cuestión de las normas, hoy recaló en el puerto de Montevideo un barco militar de la Guardia Costera Norteamericana (...) que dice que viene a colaborar con nosotros por el tema pesca ilegal, que dice que está estudiando para ver cómo nos ayuda a defender los recursos naturales que tiene el país en esa plataforma", comentó.