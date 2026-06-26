Fracaso histórico: Uruguay eliminado del Mundial sin haber ganado ningún partido

Sin embargo, una acción de Alex Baena a los 41 minutos, que disparó desde fuera del área y aprovechó el error del arquero Fernando Muslera, permitió a España marcar el 1 a 0.

En el final del primer tiempo, el mediocampista uruguayo Manuel Ugarte debió abandonar el campo de juego debido a molestias físicas.

Complicado Uruguay

Sobre el final del partido, la situación de Uruguay se complicó aún más con la expulsión por una tarjeta roja de Agustín Canobbio, que dejó al conjunto celeste con diez jugadores.

Pero ni los cambios ni el empuje de los jugadores fueron suficientes para revertir el resultado y el partido terminó con la derrota de Uruguay y su despedida del Mundial.

URUGUAY:

Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria; Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde; Agustín Canobbio, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo.

DT: Marcelo Bielsa

ESPAÑA:

Unai Simón, Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Mikel Merino, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena.

DT: Luis de la Fuente

Jueces: Ismail Elfath, quien estará acompañado por sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins. Como cuarto árbitro estará Juan Calderón de Costa Rica, mientras que su asistente será el también costarricense Juan Carlos Mora. En el VAR estarán Tatiana Guzmán de Nicaragua, Armando Villarreal de Estados Unidos y Khamis Al Marri de Catar.