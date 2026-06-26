Fracaso histórico: Uruguay eliminado del Mundial sin haber ganado ningún partido

Uruguay cayó ante España por 1 a 0 en el tercer partido del grupo, una verdadera final para los celestes que dependían de si mismos para seguir adelante en el Mundial. Sin embargo no pudieron dar vuelta el resultado y quedaron afuera del torneo.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
La Celeste, que llegaba al encuentro con dos puntos tras empatar con Arabia Saudita y frente a Cabo Verde, necesitaba una victoria o un empate para asegurar su clasificación a la próxima ronda; por su parte, España, líder del grupo, también buscaba el triunfo para avanzar.
El partido se disputó en el Estadio Akron de Guadalajara (oeste de México) y comenzó con un primer tiempo intenso en el que se repartieron el dominio.
Sin embargo, una acción de Alex Baena a los 41 minutos, que disparó desde fuera del área y aprovechó el error del arquero Fernando Muslera, permitió a España marcar el 1 a 0.
En el final del primer tiempo, el mediocampista uruguayo Manuel Ugarte debió abandonar el campo de juego debido a molestias físicas.
Complicado Uruguay
Sobre el final del partido, la situación de Uruguay se complicó aún más con la expulsión por una tarjeta roja de Agustín Canobbio, que dejó al conjunto celeste con diez jugadores.
Pero ni los cambios ni el empuje de los jugadores fueron suficientes para revertir el resultado y el partido terminó con la derrota de Uruguay y su despedida del Mundial.
URUGUAY:
Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria; Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde; Agustín Canobbio, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo.
DT: Marcelo Bielsa
ESPAÑA:
Unai Simón, Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Mikel Merino, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena.
DT: Luis de la Fuente
Jueces: Ismail Elfath, quien estará acompañado por sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins. Como cuarto árbitro estará Juan Calderón de Costa Rica, mientras que su asistente será el también costarricense Juan Carlos Mora. En el VAR estarán Tatiana Guzmán de Nicaragua, Armando Villarreal de Estados Unidos y Khamis Al Marri de Catar.