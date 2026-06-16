Francia comenzó el Mundial con una sonrisa

Para la segunda mitad, el elenco europeo logró salir del dominio e imponer su idea de juego sobre el campo de juego. De esta manera, el partido se hizo dinámico y de ida y vuelta.

Con el cambio del juego y la balanza a favor del elenco francés iba a llegar el primer tanto. Un pase filtrado maravilloso para Mbappe que recibió dentro del área y definió de primera para mandar la pelota al fondo de la red.

Pese a la intención de Senegal de salir del fondo, un contragolpe de Francia le bajó de manera definitiva el telón al partido. Un pase de atrás de la cancha puso a correr a Barcola que ante la salida del golero, definió de manera sutil por arriba para marcar el segundo.

Los minutos finales fueron de alto vértigo. Ibrahim Mbaye tomó la pelota, enganchó de manera espectacular para quedar mano a mano con el golero a quien fulminó para descontar y darle emoción a los minutos finales del partido.

Sin embargo, la alegría no duró nada ya que nada más mover de la mitad de la cancha, Mbappe sacó un bombazo desde afuera del área para estirar nuevamente la ventaja, darle el triunfo a Francia y quedar como una de las figuras.

Francia

Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé (80' Bradley Barcola), Désiré Doué (87' Rayan Cherki); Kylian Mbappé.

DT: Didier Deschamps

Senegal

Edouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf; Lamine Camara (75' Habib Diarra), Idrissa Gana Gueye (88' Pathe Ciss), Pape Gueye (83' Iliam Ndiaye); Sadio Mané, Nicolás Jackson (83' Bamba Dieng), Ismaila Sarr (75' Ibrahim Mbaye).

DT: Pape Thiaw