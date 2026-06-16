Francia comenzó el Mundial con una sonrisa

En un gran partido, Francia derrotó por 3 a 1 a Senegal, encuentro que se jugó en el MetLife Stadium. Mbappe marcó dos goles que lo transformaron no solo en la figura del equipo, sino que en el goleador histórico de la selección francesa al superar a Olivier Giroud.
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El elenco africano comenzó dominando las acciones y sobre el minuto 25 tuvo una situación clarísima. Un pase para Nicolás Jackson que se metió al área, sacó un remate potente que pegó en el palo y luego en la espalda del golero pero para la fortuna europea, el tiro se terminó perdiendo por la línea final.
La última del primer tiempo también iba a ser para Senegal. Una muy buena jugada por izquierda, centro al punto penal en dónde apareció Ismaila Sarr pero pese a estar sólo, definió muy mal dejando pasar una de las chances más claras.
Para la segunda mitad, el elenco europeo logró salir del dominio e imponer su idea de juego sobre el campo de juego. De esta manera, el partido se hizo dinámico y de ida y vuelta.
Con el cambio del juego y la balanza a favor del elenco francés iba a llegar el primer tanto. Un pase filtrado maravilloso para Mbappe que recibió dentro del área y definió de primera para mandar la pelota al fondo de la red.
Pese a la intención de Senegal de salir del fondo, un contragolpe de Francia le bajó de manera definitiva el telón al partido. Un pase de atrás de la cancha puso a correr a Barcola que ante la salida del golero, definió de manera sutil por arriba para marcar el segundo.
Los minutos finales fueron de alto vértigo. Ibrahim Mbaye tomó la pelota, enganchó de manera espectacular para quedar mano a mano con el golero a quien fulminó para descontar y darle emoción a los minutos finales del partido.
Sin embargo, la alegría no duró nada ya que nada más mover de la mitad de la cancha, Mbappe sacó un bombazo desde afuera del área para estirar nuevamente la ventaja, darle el triunfo a Francia y quedar como una de las figuras.
Francia
Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé (80' Bradley Barcola), Désiré Doué (87' Rayan Cherki); Kylian Mbappé.
DT: Didier Deschamps
Senegal
Edouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf; Lamine Camara (75' Habib Diarra), Idrissa Gana Gueye (88' Pathe Ciss), Pape Gueye (83' Iliam Ndiaye); Sadio Mané, Nicolás Jackson (83' Bamba Dieng), Ismaila Sarr (75' Ibrahim Mbaye).
DT: Pape Thiaw