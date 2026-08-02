Nuevo temporal golpeó Salto: vientos de más de 100 km/h provocaron daños

Un árbol cayó en pleno centro y continúa el trabajo de asistencia

Entre los incidentes registrados también se destacó la caída de un árbol de gran tamaño sobre la calle Brasil, casi Ascencio, en pleno centro de Salto, lo que obligó a la intervención de los equipos de respuesta.

Desde el temporal ocurrido el pasado 18 de julio, el Comité Departamental de Emergencias ha realizado más de 340 intervenciones para atender las distintas situaciones derivadas del fenómeno climático, que afectó a cientos de familias y provocó importantes pérdidas materiales.

Preocupa la creciente del río Uruguay

El nuevo episodio meteorológico vuelve a encender las alarmas en el departamento, que aún intenta recuperarse del temporal registrado dos semanas atrás, cuando más de 300 personas quedaron sin techo y gran parte de la producción hortícola sufrió daños casi totales.

A este escenario se suma la creciente del río Uruguay, que podría generar nuevas complicaciones en los próximos días, incrementando el riesgo para las zonas más vulnerables y manteniendo en alerta a las autoridades departamentales.