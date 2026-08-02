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Sociedad Salto | creciente |

Preocupa la creciente del río Uruguay

Nuevo temporal golpeó Salto: vientos de más de 100 km/h provocaron daños

A dos semanas del fuerte temporal que dejó a más de 300 personas sin techo y graves pérdidas en el sector hortícola, Salto volvió a ser afectado por un episodio de lluvias intensas y vientos que alcanzaron los 102 km/h.

Nuevo temporal en Salto

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Si bien el Comité Departamental de Emergencias había advertido sobre la posibilidad de tormentas con rachas de hasta 70 kilómetros por hora, los registros de la Estación Meteorológica de Salto indicaron que los vientos alcanzaron los 102 km/h, superando ampliamente las previsiones.

Las principales afectaciones se concentraron en la zona sur de la ciudad, especialmente en el barrio Don Atilio, donde se registraron voladuras de techos y caída de ramas. No obstante, las autoridades informaron que no hubo caída de árboles de gran porte en ese sector.

Un árbol cayó en pleno centro y continúa el trabajo de asistencia

Entre los incidentes registrados también se destacó la caída de un árbol de gran tamaño sobre la calle Brasil, casi Ascencio, en pleno centro de Salto, lo que obligó a la intervención de los equipos de respuesta.

Desde el temporal ocurrido el pasado 18 de julio, el Comité Departamental de Emergencias ha realizado más de 340 intervenciones para atender las distintas situaciones derivadas del fenómeno climático, que afectó a cientos de familias y provocó importantes pérdidas materiales.

Preocupa la creciente del río Uruguay

El nuevo episodio meteorológico vuelve a encender las alarmas en el departamento, que aún intenta recuperarse del temporal registrado dos semanas atrás, cuando más de 300 personas quedaron sin techo y gran parte de la producción hortícola sufrió daños casi totales.

A este escenario se suma la creciente del río Uruguay, que podría generar nuevas complicaciones en los próximos días, incrementando el riesgo para las zonas más vulnerables y manteniendo en alerta a las autoridades departamentales.

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