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Sociedad

revolución

Flores incorpora a Inés, una asistente virtual para agilizar la atención ciudadana

La Intendencia de Flores presentó Inés, una asistente virtual que brinda información y facilita el acceso a trámites y servicios municipales.

Gestiones se podrán hacer por teléfono.

Gestiones se podrán hacer por teléfono.
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Por Redacción de Caras y Caretas

La Intendencia de Flores presentó Inés, una asistente virtual desarrollada para mejorar la atención a la ciudadanía y facilitar el acceso a la información sobre los servicios municipales. La herramienta utiliza inteligencia artificial para responder consultas en cualquier momento del día y orientar a los usuarios en la realización de trámites.

La nueva plataforma busca ofrecer un canal de atención ágil y permanente, capaz de resolver las consultas más frecuentes sin necesidad de concurrir a las oficinas de la Intendencia o esperar la atención telefónica. Entre otras funciones, Inés proporciona información sobre trámites, horarios, servicios, actividades, dependencias municipales y gestiones vinculadas a distintas áreas del gobierno departamental.

La asistente virtual fue concebida como un complemento a los canales tradicionales de atención, con el objetivo de reducir tiempos de respuesta y facilitar el vínculo entre la administración y la población. Además, permite atender varias consultas de forma simultánea, lo que contribuye a optimizar los recursos destinados a la atención al público.

Herramienta inteligente

Desde la Intendencia señalaron que la incorporación de herramientas de inteligencia artificial forma parte de un proceso de modernización de la gestión pública, orientado a mejorar la experiencia de los ciudadanos mediante el uso de tecnologías digitales. En ese marco, Inés podrá actualizar su base de conocimientos de manera permanente para incorporar nuevos servicios, cambios en los procedimientos y consultas que se repitan con mayor frecuencia.

La iniciativa también apunta a ampliar la accesibilidad a la información pública, ya que los usuarios pueden realizar consultas desde cualquier dispositivo con acceso a internet y obtener respuestas de forma inmediata.

Con este lanzamiento, Flores se suma a otras administraciones públicas que comenzaron a incorporar asistentes virtuales basados en inteligencia artificial para fortalecer la atención ciudadana y simplificar la relación entre el Estado y la población. La expectativa es que la herramienta evolucione a medida que aumente su utilización, incorporando nuevas funcionalidades y mejorando la precisión de sus respuestas a partir de la interacción con los usuarios.

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