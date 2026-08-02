La Intendencia de Flores presentó Inés, una asistente virtual desarrollada para mejorar la atención a la ciudadanía y facilitar el acceso a la información sobre los servicios municipales. La herramienta utiliza inteligencia artificial para responder consultas en cualquier momento del día y orientar a los usuarios en la realización de trámites.
revolución
Flores incorpora a Inés, una asistente virtual para agilizar la atención ciudadana
La Intendencia de Flores presentó Inés, una asistente virtual que brinda información y facilita el acceso a trámites y servicios municipales.