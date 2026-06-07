Francia conmocionada por el asesinato de la pequeña Lyhanna de 11 años.

Lo más grave es que, a pesar de esta denuncia, el sospechoso nunca fue interrogado por los investigadores. Desde que se inició el proceso, no hubo ningún acto de investigación a partir del 14 de febrero, es decir, durante más de tres meses antes del asesinato de Lyhanna. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, señaló que existían "cinco elementos bastante perturbadores, incluso abrumadores" en el tratamiento de esta denuncia.

La madre de la víctima de la denuncia de 2025 relató que, ante el escaso avance de la causa, se contactó reiteradamente con la policía para solicitar información, llegando a recibir una advertencia de que podría enfrentar una denuncia por acoso si continuaba comunicándose con la comisaría: quienes buscaban proteger a sus hijos eran tratadas como molestas.

Las impactantes cifras

Más allá del caso concreto, la tragedia ha puesto de manifiesto un problema estructural mucho más amplio. Según datos de la Comisión Independiente sobre el Incesto (CIVIISE), el 73% de las denuncias de violencia sexual contra menores son desestimadas sin que se tomen medidas adicionales; solo el 7% de las denuncias por agresión sexual a menores y apenas el 3% de las de violación infantil resultan en una condena.

Las disculpas del Estado

La conmoción ha llegado hasta los más altos niveles del gobierno francés. El presidente Emmanuel Macron calificó lo sucedido como "un fallo inaceptable", y reconoció que "es evidente que ha habido un mal funcionamiento". El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, fue más allá al hablar de "fallos masivos e inaceptables de los servicios del Estado" y pidió disculpas a la familia de la víctima.

El ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, calificó el caso como "un fiasco, un naufragio y una vergüenza" , y manifestó que la tragedia "podría y debería haberse evitado". El ministro del Interior, Laurent Nuñez, reconoció abiertamente que se trataba de "un fracaso" y "un drama que se pudo haber evitado".

Darmanin ha anunciado la convocatoria de todos los fiscales generales en París para evaluar posibles reformas en el sistema judicial, mientras se han abierto investigaciones administrativas para determinar las responsabilidades.

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Movilización ciudadana

Este domingo se realizó una marcha blanca en Fleurance que incluyó a los padres de Lyhanna. Para este lunes, están convocadas manifestaciones frente al Ministerio de Justicia y diversos tribunales en toda Francia, tanto en homenaje a la niña como para exigir cambios estructurales que refuercen la protección de los menores.

Figuras públicas como Juliette Binoche, Emmanuelle Béart y Philippine Leroy-Beaulieu han expresado su indignación en redes sociales, criticando la incapacidad de las instituciones para prevenir este crimen. La Fundación de Mujeres ha calificado lo ocurrido como "una falla sistémica de las instituciones" , mientras que el exprimer ministro Gabriel Attal afirmó que la muerte de Lyhanna "pone en tela de juicio todo el sistema, todas las protecciones para la infancia".