Guerra entre grupos criminales, gobierno en jaque y reunión entre Orsi y Negro

El niño fue trasladado al hospital Pasteur, donde se constató su fallecimiento, mientras que los otros heridos permanecen internados allí y en otros centros asistenciales, algunos en estado grave.

Venganza entre narcos

La principal línea de la investigación, que lleva adelante el Departamento de Homicidios, es que se trata de una venganza por el quíntuple homicidio ocurrido el viernes 10 de julio en El Monarca, donde fueron acribillados un hombre de 28 años, una mujer de 32, dos jóvenes de 18 y una adolescente de 14, pertenecientes a la banda Los Suárez, que vivía en Villa Española y hacía un año se habían mudado a la zona de Villa García por las disputas con Los Albín.

El niño que murió y otras de las personas que resultaron heridas pertenecen a la familia Puglia, aliada de Los Albín en el marco de la disputa por narcotráfico y venganzas familiares entre Los Suárez y Los Albín de Villa Española.

A principios de esta semana se supo que los homicidios aumentaron 6,6% en el primer semestre de 2026 respecto del mismo período anterior. Para Orsi, las explicaciones “no pueden ser simples” y el combate tiene que ser “firme” y “cada vez más duro” al aplicar “cada vez más inteligencia, más tecnología y todo el respaldo a quienes trabajan todos los días en la calle” para “saber interpretar lo que está pasando”.

Dijo que el “control del territorio” es “la clave de estas cosas terribles que nos están pasando” y respondió que “por supuesto” que el gobierno está capacitado para enfrentar la problemática de la inseguridad, aunque reparó que lo que se decida “siempre es corregible”.