Francia ganó y se quedó con el grupo; Senegal aplastó a Irak y sueña

A los veinte minutos la distancia se iba a estirar cuando Dembelé agarró la pelota fuera del área, se sacó un rival de arriba y marcó el segundo tanto del partido. Pero nada más sacar del medio, Aasgaard recibió dentro del área y colocó la pelota contra el palo derecho del golero para descontar.

Dembélé estaba en una tarde impresionante, y a los 32 minutos recibió dentro del área, enganchó y sacó un zurdazo brutal para marcar el tercero de Francia y de su cuenta personal.

Luego de un segundo tiempo chato, y en dónde la victoria se vistió de manera temprano con los colores galos, sobre el final del encuentro, Doué de cabeza puso cifras finales al partido.

Senegal 5-0 Irak

El partido se abrió rápidamente y es que a los 4 minutos de la primera parte, Seck ejecutó un tiro de esquina desde el sector derecho que fue a parar a la cabeza de Diarra quien mandó la pelota al fondo de la red.

Ya en la segunda mitad, y aprovechando el jugador de más que tenía desde los 12 minutos, se iba a estirar la ventaja. Primero, tras un desborde de Camara, Sarr anticipó para poner el segundo tanto de Senegal, mientras que dos minutos más tarde, con un hermoso remate desde afuera del área, Pape Gueye marcó el tercero senegalés. Por si esto fuera poco, a los 75 minutos iba a caer el cuarto tanto gracias a un zurdazo potente de Pape Gueye que se hizo de la pelota en el punto penal y no perdonó.