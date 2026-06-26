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Mundial |

Hattrick de Dembelé

Francia ganó y se quedó con el grupo; Senegal aplastó a Irak y sueña

El seleccionado galo se quedó con el primer lugar, mientras que Noruega obtuvo el segundo lugar del grupo y jugará ante Costa de Marfil.

Dembelé le dio la victoria a Francia.

Dembelé le dio la victoria a Francia.

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Se cerró el grupo I de este Mundial, en el que Francia ganó con tres goles de Dembelé y terminó como líder del grupo. Senegal aplastó a Irak, culminó tercero y mantiene viva la ilusión de clasificar a la próxima instancia del Mundial.

Con estos resultados, Francia terminó primera del grupo y aguarda por uno de los mejores terceros con quien se medirá el 30 de junio en Nueva York. Por otro lado, Noruega clasificó en el segundo lugar y se enfrentará a Costa de Marfil el 30 de junio en Dallas.

Noruega 1-4 Francia

En un hermoso primer tiempo, el elenco francés su puso en ventaja a los seis minutos luego de un gran pase de Mbappé a espaldas de los defensores, que Dembelé recibió, ganó en velocidad, se metió al área y con un enganche brutal, sacó un latigazo para cruzar la pelota y poner el primero del encuentro.

A los veinte minutos la distancia se iba a estirar cuando Dembelé agarró la pelota fuera del área, se sacó un rival de arriba y marcó el segundo tanto del partido. Pero nada más sacar del medio, Aasgaard recibió dentro del área y colocó la pelota contra el palo derecho del golero para descontar.

Dembélé estaba en una tarde impresionante, y a los 32 minutos recibió dentro del área, enganchó y sacó un zurdazo brutal para marcar el tercero de Francia y de su cuenta personal.

Luego de un segundo tiempo chato, y en dónde la victoria se vistió de manera temprano con los colores galos, sobre el final del encuentro, Doué de cabeza puso cifras finales al partido.

Senegal 5-0 Irak

El partido se abrió rápidamente y es que a los 4 minutos de la primera parte, Seck ejecutó un tiro de esquina desde el sector derecho que fue a parar a la cabeza de Diarra quien mandó la pelota al fondo de la red.

Ya en la segunda mitad, y aprovechando el jugador de más que tenía desde los 12 minutos, se iba a estirar la ventaja. Primero, tras un desborde de Camara, Sarr anticipó para poner el segundo tanto de Senegal, mientras que dos minutos más tarde, con un hermoso remate desde afuera del área, Pape Gueye marcó el tercero senegalés. Por si esto fuera poco, a los 75 minutos iba a caer el cuarto tanto gracias a un zurdazo potente de Pape Gueye que se hizo de la pelota en el punto penal y no perdonó.

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