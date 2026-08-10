Formación en educación: estudiantes exigen reunión con todo el Codicen porque "se contradicen"

Entre los cuestionamientos al plan, mencionó la falta de claridad de sus criterios, sostuvo que el documento es “totalmente ambiguo” y que "las comisiones de trabajo previstas para abordar el mecanismo todavía no comenzaron a funcionar". Y añadió: "Además de que el plan tiene un enfoque que no nos parece el correcto, hay un montón de cosas que faltan. De todas formas, está aprobado por el Consejo”.

Dejar sin efecto el plan, participación y mesa de negociación

La Intergremial reclama que el plan sea dejado sin efecto y que cualquier mecanismo de titulación sea discutido con participación de docentes y estudiantes. Para Rojas, además, la responsabilidad de definir estos mecanismos debería corresponder al Consejo de Formación en Educación (CFE) y no al Codicen.

“Lo que nosotros exigimos con esta marcha y con todas las ocupaciones a nivel nacional es que le den de baja a este plan y que se construyan mecanismos con participación de docentes y estudiantes que estamos todos posicionados en contra y desde el CFE, que es lo que corresponde”, expresó.

En ese sentido, agregó: “No le corresponde al Codicen tampoco titular docentes, sino que el CFE que tiene espacios de participación y podría tener espacios de negociación, es el que debería estar encargado de esto”.

Además de cuestionar el contenido del plan, los estudiantes reclaman una instancia formal de negociación con las autoridades. Rojas señaló que han mantenido reuniones con integrantes del Codicen "a título personal", pero que todavía no obtuvieron una instancia con el órgano reunido. “Nosotros estamos exigiendo una mesa de negociación y como consejo no nos la han dado”, afirmó.

La integrante del Ceipa detalló que los estudiantes ya mantuvieron reuniones con los consejeros Carolina Pallas, Julián Mazzoni y Daisy Iglesias, pero consideró que esos intercambios no sustituyen la instancia que reclaman. “Entendemos que hay veces que hasta entre ellos se contradicen”, afirmó.

Según Rojas, esas diferencias entre las autoridades refuerzan, desde la perspectiva de los estudiantes, la necesidad de una reunión formal. “Entonces, hasta esa mesa de negociación no vamos a tener oportunidad de poder posicionarnos nosotros concretamente y que el Codicel nos pueda dar una respuesta como Codicen, que es lo que no hemos conseguido”, sostuvo.

Durante la concentración de este lunes, los estudiantes aguardaron la presencia de autoridades para entregar un documento elaborado por la Intergremial y firmado por 12 centros de estudiantes del país. Según relató Rojas, el contacto se produjo cerca de las 13 horas. “Estuvimos bastante tiempo esperando a que bajaran y no bajaba nadie. Cerca de la una del mediodía bajó Carolina Pallas y tomó la carta. Por lo que nos dijo se la iba a hacer llegar a todos los integrantes del consejo. Pero seguimos sin tener la respuesta de qué es lo que va a pasar con esa mesa”, señaló.

La estudiante también cuestionó uno de los argumentos utilizados para fundamentar el plan: la posibilidad de que trabajadores sin título pierdan sus puestos debido a eventuales recortes. “El Codicen tiene otros mecanismos existentes para que la gente no pierda el trabajo en caso de recortes, que fue lo que ellos no justificaron”, afirmó.

La movilización sigue este martes

Las medidas de lucha y las ocupaciones de distintos centros de formación en educación continuarán durante la jornada del martes, para acompañar la movilización del Pit-Cnt, confirmó Rojas. Los estudiantes partirán desde la zona de la UUniversidad de la República (Udelar) y posteriormente se concentrarán en el Codicen.

En el caso del IPA, la ocupación se mantendrá hasta la asamblea prevista para este martes, que definirá cómo continuará la medida. “El IPA va a seguir ocupado durante la marcha del martes y nuestra idea es acompañar el paro del Pit-Cnt y al finalizar la marcha convocar a toda esa gente a concentrar en el Codicen”, explicó.

La convocatoria difundida por el gremio plantea asistir a la movilización vestidos de negro porque “estamos de luto” y acompaña el llamado con la imagen de un ataúd que lleva la leyenda “aquí descansa la formación en educación”.

Al momento de publicar esta nota, son nueve los centros ocupados en rechazo al plan de titulación: IPA, CERP Colonia, CeRP Centro, CeRP Norte, Cerp del Sur, IFD Pando, IFD San Ramon, IFD Canelones e IFD Maldonado.

También se encuentra ocupado el IINN (Institutos Normales de Montevideo) por falta de equivalencias en el Plan 2023.