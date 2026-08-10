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Sociedad hombre | operativo | condena

San Carlos

Hombre fue condenado por incendiar autos para distraer a la Policía de importante operativo antidrogas

El hombre incendió dos autos que estaban en el estacionamiento de una fábrica de San Carlos, para distraer a policías que allanaban la casa del narco "El Kane".

Uno de los autos que incendió el hombre de 31 años.

Uno de los autos que incendió el hombre de 31 años.
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Por Redacción Caras y Caretas

El pasado 29 de mayo, el Servicio 9-1-1 recibió un llamado poniendo en alerta a la Policía, acerca del incendio de dos autos, que se encontraban estacionados en una fábrica ubicada sobre la calle Virrey Pedro de Zeballos de la ciudad de San Carlos (Maldonado), por parte de un hombre.

Inmediatamente, personal del Centro de Comando Unificado (CCU) comisionó al lugar funcionarios del Destacamento de Bomberos y de la Unidad de Respuesta Policial Móvil de la Zona Operacional III (URPM III), quienes se entrevistaron con la propietaria de uno de los vehículos, quien manifiesta que un hombre llegó en una moto y roció dos autos con combustible y los incendió y luego fugó.

El hecho ocurrió mientras las fuerzas policiales carolinas se encontraban realizando un importante allanamiento antidrogas (en el marco de Operación "Despertar") en una vivienda donde se logró la incautación de armas de fuego, municiones, varios kg de cocaína y pasta base, y se logró la detención y posterior condena del narcotraficante Ricardo Daniel Pérez Rodríguez, alias El Kane, líder de una banda dedicada al narcotráfico en esa zona del país.

La investigación y la condena del compinche de El Kane

El caso quedó a cargo del Área de Investigaciones III (AIZ III), con el aporte del Departamento de Policía Científica y del Área de Analítica del CCU, y tras un minucioso relevamiento de evidencias, identificaron al autor del delito como Álvaro Maximiliano Laborde Guerra, de 31 años, poseedor de varios antecedentes, librándose una requisitoria contra él.

Finalmente, el pasado 8 de agosto, cuando agentes del AIZ III realizaban recorridas, avistaron al requerido circulando en bicicleta por calle Soler. Al advertir la presencia policial, abandonó el birrodado y emprendió la fuga a pie, metiéndose en el predio de una casa, lugar donde fue detenido el delincuente.

Enterada la Fiscalía de , dispuso entre otras actuaciones, la conducción del detenido a su sede para continuar con las averiguaciones. Finalizada las audiencia en la Fiscalía de 5to Turno, el 9 de agosto, se derivó al indagado al Juzgado Letrado de 4to Turno, donde se lo condenó como autor penalmente responsable de un delito de incendio en concurrencia fuera de la reiteración con dos delitos de daño, a la pena de un año de prisión de cumplimiento efectivo.

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