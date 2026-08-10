Hombre fue condenado por incendiar autos para distraer a la Policía de importante operativo antidrogas

La investigación y la condena del compinche de El Kane

El caso quedó a cargo del Área de Investigaciones III (AIZ III), con el aporte del Departamento de Policía Científica y del Área de Analítica del CCU, y tras un minucioso relevamiento de evidencias, identificaron al autor del delito como Álvaro Maximiliano Laborde Guerra, de 31 años, poseedor de varios antecedentes, librándose una requisitoria contra él.

Finalmente, el pasado 8 de agosto, cuando agentes del AIZ III realizaban recorridas, avistaron al requerido circulando en bicicleta por calle Soler. Al advertir la presencia policial, abandonó el birrodado y emprendió la fuga a pie, metiéndose en el predio de una casa, lugar donde fue detenido el delincuente.

Enterada la Fiscalía de , dispuso entre otras actuaciones, la conducción del detenido a su sede para continuar con las averiguaciones. Finalizada las audiencia en la Fiscalía de 5to Turno, el 9 de agosto, se derivó al indagado al Juzgado Letrado de 4to Turno, donde se lo condenó como autor penalmente responsable de un delito de incendio en concurrencia fuera de la reiteración con dos delitos de daño, a la pena de un año de prisión de cumplimiento efectivo.