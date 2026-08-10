Para la Asociación de Cooperativistas del Transporte (Ascot), los resultados obtenidos en las negociaciones con el Ministerio y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) respecto a la seguridad, especialmente en los días de partido de fútbol, fueron positivos. "Entendemos que empezamos a tener más garantías", dijo a Caras y Caretas el dirigente sindical Matías Costa.
compromisos
Secuestro: trabajadores del transporte integrarán Comisión de Seguridad junto a Interior y la AUF
Los trabajadores de las cooperativas del transporte se reunieron con el ministro del Interior y la AUF, y se retiraron satisfechos.