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Sociedad

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Secuestro: trabajadores del transporte integrarán Comisión de Seguridad junto a Interior y la AUF

Los trabajadores de las cooperativas del transporte se reunieron con el ministro del Interior y la AUF, y se retiraron satisfechos.

Trabajadores del transporte se movilizaron tras el secuestro.

Trabajadores del transporte se movilizaron tras el secuestro.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Por Pablo Silva Galván

Para la Asociación de Cooperativistas del Transporte (Ascot), los resultados obtenidos en las negociaciones con el Ministerio y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) respecto a la seguridad, especialmente en los días de partido de fútbol, fueron positivos. "Entendemos que empezamos a tener más garantías", dijo a Caras y Caretas el dirigente sindical Matías Costa.

Este lunes, Ascot realizó una movilización por Montevideo y sus dirigentes se reunieron con el ministro del Interior, Carlos Negro, y la dirigencia de la AUF. Como resultado integrarán la comisión de Seguridad.

Sobre los resultados de las gestiones, Costa dijo que Ascot entiende que "tuvimos buen resultado con el ministro (del Interior)". Señaló que se solicitó volver a los piquetes para controlar la seguridad en el transporte. En Montevideo, los días de fútbol, había 22 piquetes, y hoy no hay ninguno. Ellos quedaron en rever el tema". En ese sentido, anunció que la semana próxima habrá una reunión con los trabajadores para considerar ese tema.

AUF comprometida con seguridad

Respecto a la reunión con la AUF, Costa indicó que esta "se comprometió a que todo aquel pasajero que viaje en una unidad de transporte y tenga inconveniente o que distorsione, automáticamente lo ingresarán en la lista negra".

"Entendemos que no es una solución definitiva, pero sí va a contribuir en la mejora de la seguridad", agregó.

Sobre la participación del sindicato en la Comisión de Seguridad, Costa dijo que pasarán a integrarla. A partir de mañana (por el martes), la Comisión se reúne todos los martes; vamos a empezar a participar.

Con respecto al trabajador secuestrado el domingo, indicó que "se encuentra bien, aunque padeciendo todavía del shock traumático, pero bien".

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