Comisión Cardama: sin citar a Lacalle Pou, culminó su trabajo y prepara informes

Según explicó, durante el trabajo de la investigadora se produjo información que, a su entender, permitió constatar irregularidades vinculadas a las garantías presentadas y a los pagos efectuados durante el gobierno anterior. "La información que se produjo a raíz de esta comisión es muy importante, donde se constataron irregularidades en el marco de la constitución de las garantías y también de los pagos realizados durante el gobierno anterior", afirmó.

Garlo indicó que esos elementos serán incorporados al informe que presentará el Frente Amplio la próxima semana. La comisión puede recibir más de un informe, dependiendo de las posiciones que adopten los distintos sectores. "Nosotros desde el Frente Amplio vamos a presentar el informe Mayoría con una serie de consideraciones que daremos a conocer la semana próxima", señaló.

La documentación será remitida a Fiscalía

La comisión resolvió, además, enviar a la Fiscalía toda la documentación reunida durante la investigación, tal como había sido solicitado por el fiscal que lleva adelante la causa.

Garlo explicó que existe documentación que puede aportar elementos a la investigación penal, particularmente en lo referido a las garantías y a los pagos realizados a partir de ellas. "La comisión ya resolvió que va a elevar toda la documentación a la Fiscalía porque el fiscal nos pidió la documentación y creemos que hay documentación relevante para poder profundizar la investigación penal que se está llevando a cabo", indicó.

El diputado señaló como aspectos concretos las garantías presentadas, su constitución y los procedimientos relacionados con los pagos efectuados a partir de esas garantías.

En ese marco, también hizo referencia a la demanda civil presentada por el gobierno uruguayo contra Cardama. "De hecho, la semana pasada el gobierno además presentó la demanda civil en los tribunales uruguayos para resarcir los daños que Cardama le ha provocado a nuestro país, no solamente la recuperación de los pagos ya hechos, sino también todos los daños y perjuicios de los que hemos sido víctimas a raíz de las garantías truchas", afirmó.

Consultado sobre la ampliación de la demanda vinculada a las actas cuestionadas, Garlo sostuvo que la comisión recibió documentación sobre el documento presentado por Cardama y el acta original del escribano español. "La comisión recibió la documentación que da cuenta de que el acta original del escribano español y el acta presentada por Cardama no coinciden. Por lo tanto fue totalmente adulterada, es un documento absolutamente falso", aseguró.

El diputado indicó que ese elemento será considerado en la elaboración del informe del Frente Amplio y sostuvo que corresponde a la Justicia determinar quiénes participaron de la eventual falsificación, así como las circunstancias en que ocurrió.

"Eso da cuenta de que alguien, y la justicia deberá determinar quiénes y cómo y por qué falsificaron información para que esa garantía que presentaron fuera aceptada y que a raíz de esa garantía trucha el Estado uruguayo desembolsara los primeros 8 millones de euros", afirmó.

Garlo vinculó ese punto con las condiciones previstas en el contrato para efectuar los pagos. "No podemos olvidar eso, que la garantía estaba atada a los pagos. Si no había garantía, no había pagos con garantía trucha", sostuvo.

Y agregó: "Hubo pagos que no debieron haber existido porque el contrato nunca debió haber entrado en vigencia".

Sin citación a Luis Lacalle Pou

Durante la rueda de prensa, Garlo también fue consultado por la posibilidad de que la comisión convocara al expresidente Luis Lacalle Pou, una posibilidad que había generado repercusiones públicas días atrás.

El legislador negó que el tema haya sido manejado dentro del Frente Amplio. "No, nosotros no lo manejamos. De hecho, consultados en otras instancias al respecto, aclaramos que hasta el momento no había elementos para pensar en una citación de esas características", afirmó.

Según Garlo, el trabajo de la comisión tampoco aportó elementos que llevaran a considerar esa posibilidad. "De hecho no surgieron elementos en el ámbito de la comisión para considerar esa posibilidad", señaló.

Preguntas por escrito a Cardama

Consultado sobre las preguntas que la oposición había planteado para remitir por escrito a Cardama, Garlo indicó que fueron presentadas por otros sectores y que, según tenía entendido, fueron remitidas al Frente Amplio.

El diputado explicó que la bancada oficialista decidió no formular preguntas bajo ese mecanismo. "El formato de las preguntas escritas en una investigación de estas características no tenía sentido y por eso no presentamos ninguna", sostuvo.