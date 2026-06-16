Francia y Senegal igualan en el MetLife Stadium

Comenzó una nueva jornada de la fase de grupos del Mundial, con uno de los partidos más atractivos de esta instancia. En el Metlife Stadium de Estados Unidos, una de las candidatas al título, Francia, enfrenta a la siempre poderosa Senegal.
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Caras y Caretas Diario
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El elenco africano comenzó dominando las acciones y sobre el minuto 25 tuvo una situación clarísima. Un pase para Nicolás Jackson que se metió al área, sacó un remate potente que pegó en el palo y luego en la espalda del golero pero para la fortuna europea, el tiro se terminó perdiendo por la línea final.
Francia
Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué; Kylian Mbappé.
DT: Didier Deschamps
Senegal
Edouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf; Lamine Camara, Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye; Sadio Mané, Nicolas Jackson, Ismaila Sarr.
DT: Pape Thiaw