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Política acuerdo | Senado | Mercosur

Mercosur-EFTA

Senado aprobó acuerdo de libre comercio entre Mercosur y países europeos que no integran la UE

Acuerdo de libre comercio con Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, “es oxígeno puro" para las exportaciones uruguayas, destacó el senador Daniel Caggiani.

Mario Lubetkin durante la firma del acuerdo entre el Mercosur y la EFTA.

Mario Lubetkin durante la firma del acuerdo entre el Mercosur y la EFTA.
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Por Redacción Caras y Caretas

El Senado aprobó este martes 16 de junio -por unanimidad- el acuerdo de libre comercio con Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, los cuatro países que están por fuera de la Unión Europea (UE) y conforman la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA).

Los cuatro países albergan una población de casi 14 millones de personas y acumulan 4,3 billones de dólares de producto interno bruto. El acuerdo, que se negoció desde 2017 y fue firmado en setiembre de 2025.

Tras obtener la media sanción del Senado, el proyecto de ley que ratifica el acuerdo comercial entre el Mercosur y el EFTA pasó a la Cámara de Diputados para su aprobación final este miércoles 17 de junio.

Caggiani: el acuerdo con la EFTA es "oxígeno puro"

El senador frenteamplista Daniel Caggiani (miembro informante del acuerdo) recalcó que el tratado se suscribe con países europeos con “altos estándares de ingresos medios de la población”.

Caggiani aseguró que el tratado permitirá tanto al Mercosur como la EFTA “una diversificación de sus alianzas, una reducción de las dependencias de otros bloques regionales” y “proyectar influencias positivas en términos de un comercio más libre y jurídicamente protegido”.

Auguró que tendrá impactos positivos en la atracción de inversiones en "sectores clave" como la "agroindustria, la infraestructura digital y las manufacturas de alto valor agregado”.

Es oxígeno puro, más en estos momentos del mundo que estamos viviendo”, cuando “el derecho internacional y el multilateralismo no parecen estar en boga” y hay “una visión más ideologizada del comercio”, aseguró Caggiani.

El tratado prevé la liberalización del 97% del comercio birregional. Los países de EFTA liberalizan de manera inmediata los productos industriales y el Mercosur tiene un plazo de 15 años para hacerlo.

El legislador subrayó que el acuerdo implica “un avance estratégico en materia de inserción internacional”, que va a generar empleo y consolidar la participación de empresas del bloque en las cadenas de valor, así como “ampliar y diversificar los destinos de exportación”.

En ese sentido, el EFTA brinda cuotas de acceso exclusivo para el Mercosur: Suiza, Noruega y Liechtenstein brindan 3.665 toneladas de carne bovina libres de arancel y 2.090 toneladas de miel en esas condiciones, mientras Suiza y Liechtenstein dan una cuota de 50.000 hectolitros de vino tinto para el Mercosur.

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