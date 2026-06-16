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Mundo yate | advertencia | buque

Canal de la Mancha

Rusia confirmó disparos de advertencia de buque militar a un yate británico

El incidente se produjo en el canal de la Mancha debido a que el yate de bandera británica seguía un rumbo de aproximación peligrosa, según Rusia.

Buque de Rusia lanzó disparos de advertencia a yate de Gran Bretaña.

Buque de Rusia lanzó disparos de advertencia a yate de Gran Bretaña.
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Un buque de guerra ruso realizó este martes 16 de junio una serie de disparos de advertencia ante un yate británico que seguía un curso de acercamiento peligroso en el Canal de la Mancha, comunicó este martes el Ministerio de Defensa de Rusia.

El conflicto en el Canal de la Mancha

Se detalla que el incidente se produjo este 16 de junio, a las 12.45, cuando la tripulación de la fragata rusa Admiral Grigoróvich avistó al yate de vela civil Bright Future, que enarbolaba pabellón británico y navegaba a motor por una ruta peligrosa.

La tripulación de la fragata "realizó varios intentos de establecer contacto con la embarcación civil a través del canal de radio internacional", pero el yate "no modificó su rumbo ni respondió a las solicitudes realizadas a través del canal de radio internacional", reza el comunicado.

Pese a medidas adicionales, como el lanzamiento de bengalas de señalización y emisión de señales acústicas, "la embarcación continuó su peligrosa aproximación".

Al reducirse la distancia a 150 metros, el comandante de la fragata realizó "disparos preventivos con armamento ligero en la dirección de la embarcación".

Yate británico se alejó tras el disparo

Posteriormente, el yate "cambió inmediatamente de rumbo y continuó alejándose del buque de guerra ruso", señala el organismo.

El ministerio enfatiza que la tripulación de la fragata rusa "actuó en estricta conformidad con las normas internacionales de navegación y tomó todas las medidas necesarias para evitar un incidente".

Poco antes, medios británicos reportaron sobre el incidente localizándolo a 20 millas náuticas (37 km) al sur de la isla de Wight, fuera de las aguas del Reino Unido.

FUENTE: RT en Español

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