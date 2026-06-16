Lustemberg vuelve este martes al Parlamento y los blancos le piden la renuncia

La Comisión Honoraria del Ministerio de Salud Pública tomó el caso y dispuso una sanción para inhabilitar a la anestesista durante cinco años, y Lustemberg decidió bajar esa sanción a tres años.

Oposición busca saber los motivos

Esto motivó la renuncia de la amplia mayoría de los integrantes de la Comisión Honoraria. Ahora la oposición política busca conocer los motivos de la decisión de la Ministra de Salud Pública de reducir la sanción a la anestesista que fue condenada por mala praxis.

Paralelamente, la familia de la víctima pidió al Colegio Médico que evalúe el caso para una posible sanción a la ministra y a la anestesista.

El pedido fue realizado por carta pero no hay una denuncia formal a la comisión de ética de dicho organismo. Al momento el Colegio Médico no se ha expedido en el entendido de que no puede actuar de oficio ni tienen la obligación de dar respuesta a un pedido puntual, salvo que se formalice una denuncia formal por los mecanismos burocráticos establecidos en la norma que los regula.

Piden la renuncia de Lustemberg

Esta situación tiene complicada a la ministra de Salud Cristina Lustemberg. Es más, sus adversarios políticos le exigen la renuncia. El diputado blanco Federico Casaretto es uno de los que está ya, pidiendo la salida de la secretaria de Estado, responsable de que la anestesista Inés Miralles, condenada el año pasado a 24 meses de prisión domiciliaria por el delito de homicidio culposo que ella misma confesó en el marco de un acuedrdo abreviado, recibiera una rebaja de pena administrativa de cinco a tres años de inhabilitación para el ejercicio médico.

"Es muy cínico lo de la ministra, debería renunciar", reiteró Casareto en Radio Universal. "En un país con un gobierno serio, si el presidente no le pide la renuncia antes, la ministra debería ir al Parlamento a despedirse con la carta de renuncia a su cargo", escribió la semana pasada el legislador en X.