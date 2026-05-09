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Trabajo social

Frío y lluvia: Gobierno de Canelones realizó 77 intervenciones con personas en situación de calle

El frío y la lluvia motivaron 77 intervenciones del gobierno de Canelones para asistir a personas en situación de calle.

A causa del frío y la lluvia, el Gobierno de Canelones realizó 77 intervenciones con personas en situación de calle.

A causa del frío y la lluvia, el Gobierno de Canelones realizó 77 intervenciones con personas en situación de calle.
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Por Redacción Caras y Caretas

El temporal de frío y lluvia motivó que el Centro Coordinador de Emergencias Departamental de Canelones (CECOED), presidido por el intendente Francisco Legnani, desplegó un importante operativo en la noche del 7 al 8 de mayo, en el que se realizaron 77 intervenciones atendiendo a las personas en situación de calle, a raíz del decreto de emergencia social que rige a nivel nacional.

La directora general de Desarrollo Humano, Gabriela Garrido, explicó que se trata de una situación en la que “el gobierno nacional declaró la emergencia roja para las personas que están en situación de calle” debido al pronóstico del tiempo, que indica que “va a estar muy complejo, muy frío y ventoso”.

Frío y lluvia: intervenciones en Canelones

Ante esto, el Centro Coordinador de Emergencias Departamental (CECOED) está en continua coordinación con el Ministerio del Interior (MI), el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Ministerio de Defensa (MDN) “para lograr evacuar a las personas que se encuentran en situación de calle y que sean conducidas a los centros de contingencia”.

El intendente se reunió con todos los actores involucrados en la mañana del viernes 8 de mayo, donde se evaluó el trabajo realizado y se definieron los próximos pasos a seguir para afinar el trabajo y garantizar que más personas en calle tengan la posibilidad de acudir a un refugio ante las inclemencias climáticas.

Refugios en Canelones

El Centro Coordinador de Emergencias Departamental (CECOED) está en continua coordinación con el Ministerio del Interior (MI), el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Ministerio de Defensa (MDN) “para lograr evacuar a las personas que se encuentran en situación de calle y que sean conducidas a los centros de contingencia”.

Actualmente, hay 240 cupos en refugios, que son coordinados por el Gobierno de Canelones y el MIDES. Para el próximo 15 de mayo, se agregarán 100 cupos más en el departamento, además de la apertura de un centro de contingencia gestionado por el Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) en los alrededores de la ciudad de La Paz, que dará cobertura a personas en calle tanto de Canelones como de Montevideo.