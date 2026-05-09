Frío y lluvia: Gobierno de Canelones realizó 77 intervenciones con personas en situación de calle

El intendente se reunió con todos los actores involucrados en la mañana del viernes 8 de mayo, donde se evaluó el trabajo realizado y se definieron los próximos pasos a seguir para afinar el trabajo y garantizar que más personas en calle tengan la posibilidad de acudir a un refugio ante las inclemencias climáticas.

Refugios en Canelones

El Centro Coordinador de Emergencias Departamental (CECOED) está en continua coordinación con el Ministerio del Interior (MI), el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Ministerio de Defensa (MDN) “para lograr evacuar a las personas que se encuentran en situación de calle y que sean conducidas a los centros de contingencia”.

Actualmente, hay 240 cupos en refugios, que son coordinados por el Gobierno de Canelones y el MIDES. Para el próximo 15 de mayo, se agregarán 100 cupos más en el departamento, además de la apertura de un centro de contingencia gestionado por el Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) en los alrededores de la ciudad de La Paz, que dará cobertura a personas en calle tanto de Canelones como de Montevideo.