El temporal de frío y lluvia motivó que el Centro Coordinador de Emergencias Departamental de Canelones (CECOED), presidido por el intendente Francisco Legnani, desplegó un importante operativo en la noche del 7 al 8 de mayo, en el que se realizaron 77 intervenciones atendiendo a las personas en situación de calle, a raíz del decreto de emergencia social que rige a nivel nacional.
Trabajo social
Frío y lluvia: Gobierno de Canelones realizó 77 intervenciones con personas en situación de calle
El frío y la lluvia motivaron 77 intervenciones del gobierno de Canelones para asistir a personas en situación de calle.