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Política

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FA impulsa proyecto para que trabajadores puedan asistir a actividades escolares

La iniciativa propone habilitar hasta ocho horas anuales de ausencia laboral con goce de sueldo y el beneficio no podrá ser negado por el empleador.

El senador socialista, Gustavo González.

El senador socialista, Gustavo González.

 Foto: Federico Gutierrez / FocoUy
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El Frente Amplio presentó un proyecto de ley que busca establecer el derecho de trabajadores del sector público y privado a ausentarse de sus tareas para participar en talleres o eventos educativos vinculados a sus hijos, sin que ello implique descuentos salariales ni afecte las licencias.

La iniciativa fue promovida por el senador socialista Gustavo González y propone habilitar hasta ocho horas anuales de ausencia laboral con goce de sueldo para concurrir a actividades en centros educativos.

El texto

El texto establece que ese tiempo deberá ser remunerado “como si la persona estuviese en el ámbito laboral cumpliendo la función” y señala que el beneficio no podrá ser negado por el empleador “por ninguna circunstancia”.

Para acceder a este derecho, los trabajadores deberán comunicar la ausencia con al menos dos días de anticipación al evento. Además, podrán justificar su participación mediante un certificado expedido por las autoridades del centro educativo, el cual deberá ser presentado en un plazo máximo de cinco días hábiles.

Según el proyecto, la medida apunta a “garantizar el seguimiento y apoyo del proceso de aprendizaje de sus hijos o representados”, así como promover el vínculo entre las familias y las instituciones educativas.

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