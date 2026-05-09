FA impulsa proyecto para que trabajadores puedan asistir a actividades escolares

Para acceder a este derecho, los trabajadores deberán comunicar la ausencia con al menos dos días de anticipación al evento. Además, podrán justificar su participación mediante un certificado expedido por las autoridades del centro educativo, el cual deberá ser presentado en un plazo máximo de cinco días hábiles.

Según el proyecto, la medida apunta a “garantizar el seguimiento y apoyo del proceso de aprendizaje de sus hijos o representados”, así como promover el vínculo entre las familias y las instituciones educativas.