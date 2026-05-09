El Frente Amplio presentó un proyecto de ley que busca establecer el derecho de trabajadores del sector público y privado a ausentarse de sus tareas para participar en talleres o eventos educativos vinculados a sus hijos, sin que ello implique descuentos salariales ni afecte las licencias.
Sin descuento
FA impulsa proyecto para que trabajadores puedan asistir a actividades escolares
La iniciativa propone habilitar hasta ocho horas anuales de ausencia laboral con goce de sueldo y el beneficio no podrá ser negado por el empleador.