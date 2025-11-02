Hamás entregó los restos de tres rehenes fallecidos en cautiverio

Cese al fuego en Gaza

Las hostilidades en la Franja de Gaza cesaron el pasado 10 de octubre, al día siguiente de que Israel y Hamás aceptaran la primera fase del acuerdo de paz propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, el 29 de septiembre, que incluía el retorno de todos los rehenes israelíes, vivos y muertos, y el repliegue de las tropas israelíes de la Franja de Gaza.

Hamás liberó a los 20 rehenes vivos pero no a todos los muertos. Los cadáveres los está repatriando poco a poco y con obstáculos, lo cual es fuente de fricción con Israel.

Israel liberó a casi 2.000 palestinos a cambio de una veintena de israelíes retenidos por Hamás desde octubre de 2023.

Según el plan de paz, el control de la Franja deberá ser entregado a un gobierno tecnócrata supervisado por una estructura internacional encabezada por el propio Trump.

(Sputnik)