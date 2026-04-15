Inmobiliarias en Montevideo: guía del mercado actual

Barrios emergentes con alta valorización

La geografía inmobiliaria montevideana muestra zonas con crecimiento acelerado que captan la atención de inversores y compradores. Brazo Oriental y Aguada han mostrado los mayores crecimientos porcentuales interanuales (+14% y +16% respectivamente), posicionándose como zonas de alta rentabilidad y renovación urbana. Estos barrios ofrecen una combinación atractiva entre accesibilidad y potencial de revalorización.

Por otro lado, La Blanqueada ha ganado popularidad gracias a su conectividad y acceso a servicios esenciales como supermercados y centros comerciales. Su demanda de propiedades en alquiler ha crecido significativamente, lo que lo convierte en una excelente opción de inversión con un alto potencial de apreciación.

Mientras tanto, Cordón, ubicado en el corazón de Montevideo, es un barrio con alta demanda de alquileres, especialmente entre estudiantes y jóvenes profesionales. Su valorización sostenida y rentabilidades que oscilan entre el 5.5% y el 7% anual lo posicionan como una de las mejores opciones de inversión en la ciudad.

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Demanda por tipo de propiedad y perfil de comprador

Apartamentos de un dormitorio: la unidad estrella

Los apartamentos dominaron claramente el mercado con el 73% de la demanda en ventas, frente al 24% de casas. Dentro de ese universo, el apartamento de un dormitorio fue el "caballito de batalla": representó el 42% de las búsquedas, seguido por las unidades de dos dormitorios con el 27% y los monoambientes con el 23%. Esta preferencia responde tanto a inversores que buscan rentabilidad como a consumidores finales que priorizan ubicación y funcionalidad.

Rango de precios más demandado

El 54% de la demanda de compra se concentró en propiedades de hasta US$ 150.000, mientras que en alquileres el 60% buscó opciones por debajo de los $ 35.000. Estos valores reflejan el peso de las unidades compactas en el mercado y la búsqueda de opciones accesibles sin resignar calidad de ubicación.

Casas en venta: demanda insatisfecha

Existe una creciente demanda no satisfecha de casas en venta, especialmente para familias en Ciudad de la Costa. Estas propiedades, generalmente casas con al menos dos dormitorios, patio y parrillero, tienen una demanda que supera ampliamente la oferta disponible. Esta tendencia abre oportunidades para desarrolladores y vendedores en zonas periféricas con buena conectividad.

El rol de las inmobiliarias como asesoras estratégicas

Las inmobiliarias montevideanas han evolucionado hacia un modelo de acompañamiento integral, donde la tecnología y la especialización marcan la diferencia. Las inmobiliarias en Montevideo están adoptando diversas estrategias para adaptarse a las nuevas demandas del mercado. Una transformación significativa ha sido la incorporación masiva de tecnología inmobiliaria o PropTech, que hoy es clave para optimizar la experiencia del cliente y mejorar la eficiencia operativa.

Herramientas como inteligencia artificial para tasaciones precisas, realidad virtual para recorridos inmersivos y análisis de big data para predecir tendencias permiten a las asesoras inmobiliarias ofrecer un servicio diferenciado. Además, la filosofía de "orejas grandes y boca chiquita": escuchar antes de ofertar. En tal sentido, la académica compara al agente inmobiliario con un sastre: "tenés que ver a la persona y hacerle algo a medida" en lugar de ofrecer el producto que "yo te puedo vender".

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Vivienda Promovida: motor de la construcción

El régimen de Vivienda Promovida también marcó el año. Según datos de la Agencia Nacional de Vivienda incluidos en el informe, se registraron 24.053 declaraciones juradas de ventas, con Montevideo concentrando el 80% del total. El precio promedio se ubicó en US$ 2.387 por metro cuadrado construido en el último año móvil. Este sistema impulsa el desarrollo de nuevos proyectos y ofrece beneficios fiscales que hacen más accesible la inversión inmobiliaria.

El mercado de inmobiliarias en Montevideo se consolida como un sector robusto, con oportunidades tanto en barrios tradicionales como en zonas emergentes que ofrecen alta rentabilidad. La combinación de estabilidad en precios, demanda sostenida y profesionalización del sector crea un escenario favorable para quienes buscan comprar, vender o invertir. Contar con el asesoramiento de profesionales especializados resulta clave para identificar las mejores oportunidades y tomar decisiones informadas en un mercado cada vez más competitivo y dinámico.