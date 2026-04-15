Inmobiliarias en Montevideo: guía del mercado actual
El mercado inmobiliario en la capital uruguaya atraviesa un momento de gran dinamismo, con niveles históricos de compraventas y una demanda sostenida que consolida a las inmobiliarias en Montevideo como protagonistas de un sector que promedia los USD 3.330 por metro cuadrado en apartamentos. Este panorama refleja la solidez de un mercado que, pese a contextos cambiantes, mantiene su atractivo tanto para compradores locales como para inversores que buscan resguardo de valor en propiedades estratégicamente ubicadas
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Entender las tendencias actuales, los barrios con mayor proyección y el rol de las asesoras inmobiliarias resulta fundamental para tomar decisiones informadas. Explorá las propiedades en Montevideo disponibles y descubrí cómo el mercado se adapta a las nuevas demandas de compradores y arrendatarios.
Evolución de precios en el mercado montevideano
De cara a 2026, la encuesta a usuarios del portal muestra expectativas moderadas: el 35% cree que los precios subirán y el 29% que se mantendrán estables. Desde InfoCasas anticipan un escenario de estabilidad con leve tendencia al alza. Esta proyección se sustenta en un comportamiento consistente durante 2025, cuando el sector demostró resiliencia incluso ante la depreciación del dólar.
Mientras las operaciones de compraventa alcanzaron niveles récord, los valores reales se estabilizaron. En otras palabras, hoy se venden más propiedades que nunca, pero los precios ajustados permanecen estables. Esta dinámica ofrece oportunidades tanto para vendedores, que encuentran un mercado activo, como para compradores, que acceden a valores competitivos en términos históricos.
Barrios emergentes con alta valorización
La geografía inmobiliaria montevideana muestra zonas con crecimiento acelerado que captan la atención de inversores y compradores. Brazo Oriental y Aguada han mostrado los mayores crecimientos porcentuales interanuales (+14% y +16% respectivamente), posicionándose como zonas de alta rentabilidad y renovación urbana. Estos barrios ofrecen una combinación atractiva entre accesibilidad y potencial de revalorización.
Por otro lado, La Blanqueada ha ganado popularidad gracias a su conectividad y acceso a servicios esenciales como supermercados y centros comerciales. Su demanda de propiedades en alquiler ha crecido significativamente, lo que lo convierte en una excelente opción de inversión con un alto potencial de apreciación.
Mientras tanto, Cordón, ubicado en el corazón de Montevideo, es un barrio con alta demanda de alquileres, especialmente entre estudiantes y jóvenes profesionales. Su valorización sostenida y rentabilidades que oscilan entre el 5.5% y el 7% anual lo posicionan como una de las mejores opciones de inversión en la ciudad.
Fuente: Unsplash
Demanda por tipo de propiedad y perfil de comprador
Apartamentos de un dormitorio: la unidad estrella
Los apartamentos dominaron claramente el mercado con el 73% de la demanda en ventas, frente al 24% de casas. Dentro de ese universo, el apartamento de un dormitorio fue el "caballito de batalla": representó el 42% de las búsquedas, seguido por las unidades de dos dormitorios con el 27% y los monoambientes con el 23%. Esta preferencia responde tanto a inversores que buscan rentabilidad como a consumidores finales que priorizan ubicación y funcionalidad.
Rango de precios más demandado
El 54% de la demanda de compra se concentró en propiedades de hasta US$ 150.000, mientras que en alquileres el 60% buscó opciones por debajo de los $ 35.000. Estos valores reflejan el peso de las unidades compactas en el mercado y la búsqueda de opciones accesibles sin resignar calidad de ubicación.
Casas en venta: demanda insatisfecha
Existe una creciente demanda no satisfecha de casas en venta, especialmente para familias en Ciudad de la Costa. Estas propiedades, generalmente casas con al menos dos dormitorios, patio y parrillero, tienen una demanda que supera ampliamente la oferta disponible. Esta tendencia abre oportunidades para desarrolladores y vendedores en zonas periféricas con buena conectividad.
El rol de las inmobiliarias como asesoras estratégicas
Las inmobiliarias montevideanas han evolucionado hacia un modelo de acompañamiento integral, donde la tecnología y la especialización marcan la diferencia. Las inmobiliarias en Montevideo están adoptando diversas estrategias para adaptarse a las nuevas demandas del mercado. Una transformación significativa ha sido la incorporación masiva de tecnología inmobiliaria o PropTech, que hoy es clave para optimizar la experiencia del cliente y mejorar la eficiencia operativa.
Herramientas como inteligencia artificial para tasaciones precisas, realidad virtual para recorridos inmersivos y análisis de big data para predecir tendencias permiten a las asesoras inmobiliarias ofrecer un servicio diferenciado. Además, la filosofía de "orejas grandes y boca chiquita": escuchar antes de ofertar. En tal sentido, la académica compara al agente inmobiliario con un sastre: "tenés que ver a la persona y hacerle algo a medida" en lugar de ofrecer el producto que "yo te puedo vender".
Fuente: Unsplash
Vivienda Promovida: motor de la construcción
El régimen de Vivienda Promovida también marcó el año. Según datos de la Agencia Nacional de Vivienda incluidos en el informe, se registraron 24.053 declaraciones juradas de ventas, con Montevideo concentrando el 80% del total. El precio promedio se ubicó en US$ 2.387 por metro cuadrado construido en el último año móvil. Este sistema impulsa el desarrollo de nuevos proyectos y ofrece beneficios fiscales que hacen más accesible la inversión inmobiliaria.
El mercado de inmobiliarias en Montevideo se consolida como un sector robusto, con oportunidades tanto en barrios tradicionales como en zonas emergentes que ofrecen alta rentabilidad. La combinación de estabilidad en precios, demanda sostenida y profesionalización del sector crea un escenario favorable para quienes buscan comprar, vender o invertir. Contar con el asesoramiento de profesionales especializados resulta clave para identificar las mejores oportunidades y tomar decisiones informadas en un mercado cada vez más competitivo y dinámico.