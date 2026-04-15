Combustibles: Gobierno evaluará costo de las medidas ante continuidad de la guerra

Recordó que Ancap asumió la diferencia de los costos en base a compras que se hicieron con precios sabidos y con un seguro que el ente contrato por abril y mayo que le permite comprar a determinado precio por más que suba el costo del barril.

Medidas antes de Turismo

"Todas las decisiones que nosotros comunicamos antes de Turismo, la semana que viene, cuando el ministro Oddone vuelva a Estados Unidos, tendremos una reunión, y a partir de los insumos que nos dieron Ancap y la Ursea, veremos cual es la decisión que tenemos que tomar a fin de mes", explicó.

Seguidamente indicó que el país está haciendo un esfuerzo importante. "Realmente estamos haciendo un esfuerzo importante como país de realmente no trasladarle a la población el precio, pero corresponde que ahora antes de fin de mes, revisemos cuál fue el comportamiento en cuanto a disponibilidad y precio, porque también nos coloca en un tema de estar en una situación de vulnerabilidad frente a los países vecinos", sostuvo la ministra.

Para la ministra "realmente es histórico lo que Uruguay está haciendo, en el sentido de que ningún país se comportó así. Solo Uruguay en la región y en el mundo tiene medido en cifras, en dinero, cuánto fue lo que el gobierno dejó por estos esfuerzos".

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