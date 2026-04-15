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Política Fernanda Cardona |

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Combustibles: Gobierno evaluará costo de las medidas ante continuidad de la guerra

La ministra de Energía, Fernanda Cardona, dijo que el gobierno está haciendo un esfuerzo por no trasladar a la población los aumentos en los combustibles.

Gobierno evaluará precio de los combustibles.

Gobierno evaluará precio de los combustibles.

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Los ministerios de Industria y Economía evaluarán la próxima semana las medidas tomadas sobre el costo de los combustibles producto de la guerra en Medio Oriente, anunció la titular de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, quien comentó que la cartera está a la espera de que URSEA le remita el informe sobre lo consumido durante la Semana de Turismo.

La idea es trabajar de cara, y con cierta antelación, a la decisión que tienen que tomar y comunicar a fin de mes, anunció Cardona en rueda de prensa.

Agregó que el Gobierno hace un esfuerzo para no aumentar exponencialmente los precios.

Recordó que Ancap asumió la diferencia de los costos en base a compras que se hicieron con precios sabidos y con un seguro que el ente contrato por abril y mayo que le permite comprar a determinado precio por más que suba el costo del barril.

Medidas antes de Turismo

"Todas las decisiones que nosotros comunicamos antes de Turismo, la semana que viene, cuando el ministro Oddone vuelva a Estados Unidos, tendremos una reunión, y a partir de los insumos que nos dieron Ancap y la Ursea, veremos cual es la decisión que tenemos que tomar a fin de mes", explicó.

Seguidamente indicó que el país está haciendo un esfuerzo importante. "Realmente estamos haciendo un esfuerzo importante como país de realmente no trasladarle a la población el precio, pero corresponde que ahora antes de fin de mes, revisemos cuál fue el comportamiento en cuanto a disponibilidad y precio, porque también nos coloca en un tema de estar en una situación de vulnerabilidad frente a los países vecinos", sostuvo la ministra.

Para la ministra "realmente es histórico lo que Uruguay está haciendo, en el sentido de que ningún país se comportó así. Solo Uruguay en la región y en el mundo tiene medido en cifras, en dinero, cuánto fue lo que el gobierno dejó por estos esfuerzos".

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