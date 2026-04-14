UTU presentó dos nuevas carreras con alta salida laboral

Tecnología asistiva

Durante la presentación, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, subrayó que estas iniciativas forman parte de una política orientada a garantizar derechos e igualdad. Señaló que avanzar hacia una sociedad más justa implica generar oportunidades reales de integración y reconocer el potencial de las personas con discapacidad.

Civila también remarcó que el desafío no recae únicamente en el Estado, sino que requiere de una comunidad organizada que promueva la inclusión en todos los ámbitos.

Por su parte, la directora general de UTU, Virginia Verderese, destacó que la propuesta se enmarca en un proceso iniciado en administraciones anteriores y que se proyecta replicar en distintos puntos del país.

En tanto, el director de Discapacidad del Mides, Federico Lezama, indicó que estas carreras se alinean con la consigna “Uruguay sin Barreras”, eje del Plan Nacional por la Accesibilidad y los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Dos trayectos con enfoque práctico y salida laboral

El Tecnólogo en Gestión de Servicios de Tecnología Asistiva tiene una duración de tres años, es presencial y cuenta con un cupo inicial de 30 estudiantes, actualmente completo. La formación incluye competencias para diseñar, crear y adaptar dispositivos como prótesis, órtesis y otros apoyos técnicos, aplicando conocimientos de anatomía, biomecánica y ergonomía.

Por otro lado, la Formación Inicial en Soporte Técnico de Productos de Apoyo Mecánicos dura un año y también se dicta en modalidad presencial, con 20 estudiantes inscriptos. Este perfil está orientado al mantenimiento, reparación y mejora funcional de dispositivos, con foco en la seguridad y accesibilidad.

Ambas propuestas buscan formar profesionales capaces de generar soluciones concretas que incrementen la autonomía de las personas, favorezcan su inclusión social y tengan impacto a nivel territorial.