Orsi inicia nutrida agenda política en España; se reunirá con presidentes y primeros ministros

Encuentro internacional

Asimismo, participará en un encuentro de dos horas junto a cerca de 20 jefes de Estado y de Gobierno, en una instancia que, según explicó el canciller, reúne a países con diversas orientaciones políticas, pero con una base común centrada en la estabilidad, la democracia y la paz.

“El presidente participa como siempre en eventos de presidentes y primeros ministros”, subrayó, al tiempo que aclaró que este ámbito forma parte de un proceso internacional más amplio que se ha desarrollado en los últimos años en el ámbito de Naciones Unidas.

En ese contexto, Orsi centrará su intervención en la defensa del multilateralismo, un eje prioritario para la política exterior uruguaya. “Es una tribuna muy amplia y de impacto en la cual es importante que se escuche la voz de Uruguay”, afirmó Lubetkin.

Visita a empresa

La agenda incluirá además una visita a una empresa española de supercomputación en Barcelona, que abrirá especialmente sus puertas al mandatario uruguayo.

El viaje, que comenzará este viernes 17 y culminará el domingo 19 de abril, incluirá también un encuentro con la colectividad de uruguayos en España antes del regreso al país.

Lubetkin enfatizó que la participación de Uruguay en este tipo de instancias responde a una estrategia de inserción internacional activa: “Cada vez estamos recibiendo más invitaciones y tenemos más responsabilidades. Es importante mantener el diálogo y buscar mecanismos de coherencia para actuar en confluencia con otros países”, dijo.