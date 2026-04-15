Este jueves 16 de abril, de acuerdo con lo resuelto por el Consejo del Sector Financiero Oficial de AEBU, se efectuarán paros parciales mientras se desarrolla la negociación del convenio colectivo del sector. En este caso se verán afectados los bancos públicos de la ciudad de Rivera.
por convenio
Habrá paros este jueves en las sucursales de los bancos oficiales en Rivera
Los paros afectarán a las sucursales de los bancos República, de Seguros e Hipotecario de la ciudad de Rivera, en demanda de nuevo convenio para el sector.