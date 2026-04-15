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Sindicales Rivera |

por convenio

Habrá paros este jueves en las sucursales de los bancos oficiales en Rivera

Los paros afectarán a las sucursales de los bancos República, de Seguros e Hipotecario de la ciudad de Rivera, en demanda de nuevo convenio para el sector.

AEBU sigue movilizada.

AEBU sigue movilizada.

 Martin Martinez / FocoUy
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Por Fabián Tapia

Este jueves 16 de abril, de acuerdo con lo resuelto por el Consejo del Sector Financiero Oficial de AEBU, se efectuarán paros parciales mientras se desarrolla la negociación del convenio colectivo del sector. En este caso se verán afectados los bancos públicos de la ciudad de Rivera.

Comenzará el paro a partir de las 12.40 en las siguientes instituciones:

• Sucursal BROU Rivera

• Sucursal BSE Rivera

• Sucursal BHU Rivera

Se desarrollará una concentración en la puerta de la sucursal BROU y allí se anunciará el horario de finalización de la medida.

Informe de paros

Según informa la Asociación de Empleados Bancarios (AEBU), esta movilización forma parte de las acciones definidas por el Consejo en el actual proceso de negociación colectiva, que tendrá su próximo ámbito de rama el 30 de abril.

Día a día, agrega, el Consejo irá comunicando las agencias y sucursales que pararán, de modo que sean de carácter sorpresivo, pero "siempre con el objetivo de no entorpecer la atención a los clientes sino de concientizar a la opinión pública sobre las dificultades que tiene la banca oficial y cuál es la plataforma del sindicato al respecto".

Los funcionarios del sector público, agrupa a los bancos República, Central Hipotecario, de Seguros y la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), negociación un nuevo convenio colectivo, pero hasta el momento los avances han sido pocos.

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