Ciclón extratropical afectará a seis departamentos con lluvia y vientos fuertes

Vientos fuertes

En cuanto al viento, Inumet señaló que para la mañana del jueves se espera un aumento en la intensidad del viento sostenido de componente norte en la zona este, con velocidades de entre 50 y 60 km/h. Sin embargo, el momento de mayor riesgo será a partir de la madrugada del viernes, cuando el viento rote al suroeste las rachas podrían alcanzar los 80 km/h, afectando principalmente al sur del río Negro y la franja costera.

Serra agregó que no habrá cambios significativos en las temperaturas y que, "con el correr de las horas el tiempo se irá calmando" el mismo viernes.

Por su parte, el observador brasileño MetSul elevó la alerta y advirtió que las ráfagas podrían superar los 100 km/h en zonas puntuales, especialmente en áreas costeras, y que existe "una alta probabilidad de vientos fuertes a intensos". MetSul también precisó que el centro de la baja presión se ubicaría el viernes sobre la costa sur, entre Montevideo y Maldonado, con una presión cercana a los 1000 hPa, lo que intensificará los vientos en el sur y el este del país .

Se recomienda a la población de los departamentos afectados extremar las precauciones ante la posible caída de árboles, daños en estructuras y cortes de energía. Hacia la noche del viernes, la situación comenzará a mejorar gradualmente desde el litoroeste.