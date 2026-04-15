Ciclón extratropical: Inumet emitió un aviso por lluvias y vientos fuertes

Inumet señaló además que hacia el final del período comenzará una mejora gradual. En ese sentido, indicó que “hacia la noche del viernes, esta situación comenzará a mejorar gradualmente desde el litoral oeste”.

Viento intenso

En paralelo, el organismo alertó por episodios de viento intenso. Precisó que “en la mañana del jueves 16, se espera un aumento en la intensidad del viento sostenido de componente Norte en la zona Este entre 50-60 km/h, disminuyendo de intensidad desde la tarde”.

No obstante, el fenómeno volverá a intensificarse al día siguiente. El comunicado advierte que “a partir de la madrugada del viernes 17, con la rotación del viento al suroeste, se estima un nuevo incremento de la intensidad con rachas que pueden alcanzar los 60-80 km/h, afectando al sur del Río Negro, principalmente en la franja costera”.