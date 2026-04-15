Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad Inumet | vientos | Viento

Aviso a la población

Ciclón extratropical: Inumet emitió un aviso por lluvias y vientos fuertes

De acuerdo a Inumet, el fenómeno afectará todo el país entre miércoles y viernes, con mayores acumulados en el litoral oeste y el este, y rachas de viento que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Ciclón extratropical: Inumet emitió un aviso por lluvias y vientos fuertes

Ciclón extratropical: Inumet emitió un aviso por lluvias y vientos fuertes

 Dante Fernandez / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso a la población ante la formación de un ciclón extratropical que afectará al país durante esta semana, con lluvias abundantes y vientos fuertes.

Según informó el organismo, “debido a la formación de un ciclón extra-tropical se esperan los siguientes fenómenos durante esta semana: lluvias puntualmente abundantes, precipitaciones y vientos fuertes”.

El informe detalla que “a partir del miércoles 15 y hasta el viernes 17, se esperan precipitaciones en todo el país”, con acumulados más elevados en el litoral oeste y el este. En esas zonas, se prevén registros “entre 40-80 mm o superiores”, y se advierte que “dichas precipitaciones pueden estar acompañadas de tormentas, algunas puntualmente fuertes”.

Inumet señaló además que hacia el final del período comenzará una mejora gradual. En ese sentido, indicó que “hacia la noche del viernes, esta situación comenzará a mejorar gradualmente desde el litoral oeste”.

Viento intenso

En paralelo, el organismo alertó por episodios de viento intenso. Precisó que “en la mañana del jueves 16, se espera un aumento en la intensidad del viento sostenido de componente Norte en la zona Este entre 50-60 km/h, disminuyendo de intensidad desde la tarde”.

No obstante, el fenómeno volverá a intensificarse al día siguiente. El comunicado advierte que “a partir de la madrugada del viernes 17, con la rotación del viento al suroeste, se estima un nuevo incremento de la intensidad con rachas que pueden alcanzar los 60-80 km/h, afectando al sur del Río Negro, principalmente en la franja costera”.

Temas

Te puede interesar