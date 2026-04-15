El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso a la población ante la formación de un ciclón extratropical que afectará al país durante esta semana, con lluvias abundantes y vientos fuertes.
Aviso a la población
Ciclón extratropical: Inumet emitió un aviso por lluvias y vientos fuertes
De acuerdo a Inumet, el fenómeno afectará todo el país entre miércoles y viernes, con mayores acumulados en el litoral oeste y el este, y rachas de viento que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.