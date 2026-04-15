Marcelo Abdala respondió a El País y criticó campaña de desinformación sobre el 1 de Mayo

Javier Díaz: Vicepresidente de la central y dirigente del SUNCA (recientemente electo con el respaldo de 25.000 trabajadores), fue propuesto desde el comienzo para el cierre del acto.

Nathalie Barbé: Dirigente de la Seguridad Social, propuesta para garantizar la paridad de género en la plataforma.

Joselo López: Integrante de la corriente "En Lucha-Articulación", cuya participación completa el triunvirato de oradores.

"Mi nombre nunca estuvo en juego"

Abdala fue enfático al señalar que el criterio de este año busca que los dirigentes roten en el uso de la palabra, especialmente en un contexto que calificó como "muy complejo para el mundo del trabajo".

“Para la oratoria del acto del Primero de Mayo, mi nombre nunca estuvo en juego en ningún organismo de la central. Es muy notorio que vengo impulsando que los dirigentes roten en el uso de la palabra”, sentenció el presidente de la central.

Finalmente, el líder sindical reafirmó que la elección de los oradores se realizó en función de la orientación estratégica del PIT-CNT, priorizando la representatividad de los distintos sectores que integran la central obrera.