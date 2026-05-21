La Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS) denunció tres situaciones con apariencia delictiva en ámbitos laborales. Estas habrían puesto en peligro, “grave y concreto”, la vida, la salud y la integridad física de trabajadores. Fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía en el marco de lo dispuesto por la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial.
responsabilidad penal empresarial
Inspección de Trabajo denunció ante Fiscalía tres situaciones de apariencia delictiva
Según la Inspección, se trata de situaciones que pusieron en peligro, "grave y concreto", la vida, la salud y la integridad física de trabajadores.