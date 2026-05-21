Inspección de Trabajo denunció ante Fiscalía tres situaciones de apariencia delictiva

En Fiscalía

“Pusimos en conocimiento de Fiscalía tres situaciones de apariencia delictiva donde presuntamente se ha puesto en peligro grave y concreto la vida, la salud y la integridad física de trabajadores. Será Fiscalía quien determine si efectivamente existió una violación de la normativa penal vigente”, señaló.

Indicó que existen otras situaciones en estudio y que, de confirmarse elementos similares, también serán derivadas a la Justicia.

Estas actuaciones se enmarcan en una estrategia integral impulsada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que combina prevención, capacitación, inspecciones y sanciones, junto al trabajo tripartito con empleadores y trabajadores, a través del Compromiso Nacional por la Vida, la Salud y la Seguridad en el Trabajo, agregó.

Dar difusión

“Entendemos que, además de la prevención y la difusión de derechos y obligaciones, cuando constatamos hechos con apariencia delictiva corresponde ponerlos en conocimiento de Fiscalía”, afirmó.

Desde la IGTSS se destacó que este trabajo coordinado representa una herramienta complementaria para fortalecer el cumplimiento de la normativa laboral y avanzar en la protección efectiva de las condiciones de trabajo y la seguridad de las y los trabajadores.