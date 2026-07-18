Trump coordina la persecución a la izquierda global

Durante meses, Gorka ha liderado reuniones periódicas sobre contraterrorismo con decenas de funcionarios pertenecientes a las diversas agencias de seguridad estadounidenses. En ese contexto, ha insistido en que se preste mayor atención a Antifa, así como también a otros grupos de izquierda, a activistas transgénero y a colectivos de migrantes indocumentados provenientes del sur global.

Desde la perspectiva de MAGA y del trumpismo, la naturaleza amorfa y fantasmal de la entidad anarquista Antifa posibilita una oscura confluencia entre la paranoia, las teorías conspirativas y los delirios de la derecha, activados principalmente tras el asesinato del dirigente juvenil Charlie Kirk en septiembre de 2025. Bajo esta mirada, no solo no existirían los “lobos solitarios”, sino que todas las organizaciones de izquierda o actores individuales estarían conectados e, incluso, coordinados desde un comando central que el gobierno de Trump se propone desarticular y derrotar.

La aparición reciente de este memorando no es casual y es una respuesta frente al incremento de la protesta social y al ascenso de la izquierda en el horizonte político de los Estados Unidos.

El creciente rechazo hacia el autoritarismo del gobierno, contra la violencia policial antimigrante comandada por el cuerpo policial ICE, contra la dinámica actual de deportaciones, frente a las principales políticas económicas y ante la política exterior beligerante implementada por Washington, está motivando diversas acciones ciudadanas, como ocurre actualmente con el “Día Sin Inmigrantes”, frente a la política migratoria, y la iniciativa “50501”, ante los recortes estatales, hasta llegar a las multitudinarias demostraciones bautizadas como “No Kings”.

Por otro lado, la publicación del memorando coincide con el ascenso electoral de la izquierda agrupada en la Democratic Socialists of America (DSA), corriente interna del Partido Demócrata que cobró un notable impulso, sobre todo, desde que Zohran Mamdani ganara la elección primaria celebrada en junio de 2025 para postularse a la alcaldía de Nueva York.

La posterior victoria de Mamdani y la sucesión de triunfos de los precandidatos de DSA en la conformación de las listas legislativas para la contienda de medio término, en el próximo mes de noviembre, no hicieron más que fortalecer las chances electorales de la izquierda, no solo contra el bloque hegemónico del Partido Demócrata, sino, principalmente, contra el gobierno de Trump.

No sorprende que en la delimitación efectuada en el Memorándum no sea mencionada la ultraderecha como un factor de peligro para el país. Desde las movilizaciones en Charlottesville, Virginia, en 2017, las organizaciones ultranacionalistas crecieron y se multiplicaron hasta convertirse en un factor de poder interno dentro de la corriente trumpista, cuyos dirigentes, comenzando por el primer mandatario, se ocuparon de subestimar o relativizar su impacto político, como ocurrió frente a los desfiles de supremacistas en las celebraciones por el 250° aniversario de la independencia, el pasado 4 de julio.

Además, debe considerarse que el propio Gorka mantiene hasta el día de hoy vinculaciones aparentemente inquebrantables con Vitézi Rend, una organización húngara ultranacionalista de carácter antisemita, junto con otros agrupamientos que reivindican abiertamente el nazismo. Esta relación no solo provocó su salida del primer gobierno de Trump, en agosto de 2017, sino también el intento de revocatoria de su ciudadanía estadounidense por una iniciativa parlamentaria.

Hasta ahora, el llamado “terrorismo de izquierda” no había ocupado la atención del poder político en los Estados Unidos que, en cambio, había centrado su interés en el terrorismo vinculado al narcotráfico, al de origen islámico y, naturalmente, al surgido desde la ultraderecha.

Según una investigación del Instituto Cato, de orientación libertaria, en los últimos cincuenta años, excluyendo los atentados del 11-S, el terrorismo de derecha fue ejecutor en Estados Unidos del 63% de las muertes por violencia política, mientras que solo el 10% provino de la izquierda. En tanto que, desde 2020, ocurrieron 81 muertes por razones políticas en el país: la ultraderecha ha sido responsable de más de la mitad de los casos, los islamistas del 21% y, la izquierda, del 22%.

Marco Rubio como anfitrión

Con más de 60 gobiernos invitados, el día clave será este próximo 16 de julio cuando, a partir de las directivas emanadas del memorándum Contraterrorism Strategy, Marco Rubio intente conformar una alianza neofascista contra la izquierda, con amplio respaldo e impacto internacional.

El objetivo central del encuentro en Washington será la puesta en común entre Estados Unidos y los gobiernos asistentes para promover el intercambio de inteligencia y, sobre todo, la cooperación policial. La reunión es la última de una serie de intentos fallidos por conseguir apoyo internacional para la postura de considerar a Antifa como una seria amenaza terrorista de naturaleza global.

Pero nada indica que esta vez sí tendrán éxito: varios gobiernos, europeos y asiáticos, han marcado distancia y anunciaron que no enviarán representantes al cónclave. “En mi país no existe Antifa” se está convirtiendo en todo un eslogan para eludir una cita de la que ha trascendido muy poco y que, hasta ahora, ha generado más sospechas y rechazos que otra cosa.

Además, el énfasis puesto en la reunión ha generado conflictividad entre funcionarios estadounidenses de carrera, así como también entre diplomáticos extranjeros y analistas sobre política y terrorismo, quienes no consideran que el extremismo de izquierda represente un nivel de amenaza internacional como se plantea hoy desde el Departamento de Estado. Entre algunos trumpistas esclarecidos existe el temor, además, de que un mecanismo similar podría utilizarse contra ellos si es que un próximo gobierno demócrata decide perseguir a dirigentes de ultraderecha.

Sin respaldo visible a nivel global, donde sí resulta factible que Gorka y Rubio tengan un mayor éxito es entre la corte regional de gobernantes que conforman el actual Escudo de las Américas, una alianza conformada en Washington en marzo pasado para coordinar acciones conjuntas contra el narcotráfico, pero que, sin mayor dificultad, podría acomodar sus agendas y lineamientos políticos para enfrentar, de común acuerdo, a aquellas organizaciones radicales que, de ahora en más, serían identificadas como integrantes del terrorismo trasnacional.

Incluso frente al extremo de considerar la posibilidad de que un evanescente Antifa tenga presencia en territorio latinoamericano. Algo que hasta el momento no ha sido considerado seriamente por ningún gobierno de la región, pero que, de manera súbita, podría cambiar de plano en un oscuro acto de sumisión, bajo el interés por complacer al viejo caudillo de la Casa Blanca y con la finalidad de aumentar la represión contra las izquierdas en un contexto creciente de ajuste y privaciones.

Por Daniel Kersffeld para Página 12