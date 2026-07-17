Uruguay se incorpora a acuerdo sudamericano contra el crimen organizado impulsado por Kast

El Gobierno de Chile confirmó este viernes la incorporación de Uruguay al Compromiso de Santiago contra la Delincuencia, iniciativa que reúne a países de Sudamérica para fortalecer la cooperación frente al crimen organizado. Tal posibilidad había sido manejada a comienzos de julio en ocasión de la visita a Montevideo del presidente chileno, José Antonio Kast.
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"Los países participantes del Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional se complacen en dar la más cordial bienvenida al Gobierno de la República Oriental del Uruguay como nuevo miembro de esta iniciativa", informó el Ejecutivo chileno a través de un comunicado difundido por Cancillería y que fuera consignado por la Agencia Sputnik.
Las partes valoraron la incorporación de Uruguay como un paso relevante para ampliar y fortalecer la coordinación regional frente a la delincuencia organizada transnacional y reafirmaron su voluntad de seguir promoviendo una respuesta articulada, efectiva y sostenida ante una amenaza común que afecta directamente a las sociedades de la región. Así lo indica la Declaración Conjunta sobre la incorporación de Uruguay al Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional, publicada en la web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.
Compromiso impulsado por Chile
El Compromiso Regional de Santiago fue impulsado por la administración del presidente de Chile, José Antonio Kast, y fue suscrito por Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú, con el objetivo de fortalecer la cooperación entre los países sudamericanos para combatir delitos como el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas, el lavado de activos y otras manifestaciones del crimen organizado transnacional.
A inicios de julio, el presidente Kast viajó a Uruguay y se reunió con su homólogo, Yamandú Orsi, cuando ambos mandatarios manifestaron su intención de avanzar en la incorporación de ese país al Compromiso de Santiago.
Valoración de Orsi
Orsi valoró las propuestas impulsadas por Chile, entre ellas iniciativas en materia de seguridad regional, como el denominado Acuerdo de Santiago, agrupación que une a los países de la región contra el crimen organizado, así como la cooperación en el corredor bioceánico, en materia de pesca y asuntos vinculados a la Antártica.
En esa línea, Orsi sostuvo que los países sudamericanos deben ampliar sus mecanismos de integración más allá del Mercosur, incorporando a naciones como Chile, Colombia, Ecuador y Bolivia en esquemas de coordinación más amplios.