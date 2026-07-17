Uruguay se incorpora a acuerdo sudamericano contra el crimen organizado impulsado por Kast

Compromiso impulsado por Chile

El Compromiso Regional de Santiago fue impulsado por la administración del presidente de Chile, José Antonio Kast, y fue suscrito por Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú, con el objetivo de fortalecer la cooperación entre los países sudamericanos para combatir delitos como el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas, el lavado de activos y otras manifestaciones del crimen organizado transnacional.

A inicios de julio, el presidente Kast viajó a Uruguay y se reunió con su homólogo, Yamandú Orsi, cuando ambos mandatarios manifestaron su intención de avanzar en la incorporación de ese país al Compromiso de Santiago.

Valoración de Orsi

Orsi valoró las propuestas impulsadas por Chile, entre ellas iniciativas en materia de seguridad regional, como el denominado Acuerdo de Santiago, agrupación que une a los países de la región contra el crimen organizado, así como la cooperación en el corredor bioceánico, en materia de pesca y asuntos vinculados a la Antártica.

En esa línea, Orsi sostuvo que los países sudamericanos deben ampliar sus mecanismos de integración más allá del Mercosur, incorporando a naciones como Chile, Colombia, Ecuador y Bolivia en esquemas de coordinación más amplios.