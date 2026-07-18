Industria cervecera en problemas: Maltería Oriental envía 50 personas a seguro de paro

Según el sindicato, la medida se debe a una existencia de un sobrestock de malta y al hecho de que un barco que se iba encargar de trasladar la producción a Brasil, finalmente no lo hará, lo que implicará que la malta permanezca en el país.

Maltería Oriental

Maltería Oriental es la mayor maltería del país con una capacidad de producción anual de alrededor de 220.000 toneladas. Fue fundada en 1934 y cuenta con tres plantas de malteo en el mismo predio que se encuentra a pocos metros del Puerto de Montevideo.

La empresa se encarga de producir y comercializar malta tipo Pilsen, cebada cervecera, cebada forrajera y subproductos de malta y de cebada para la alimentación de animales.

La actual cartera de clientes de malta de Maltería Oriental incluye a cervecerías de Brasil, además en Uruguay abastecen a la totalidad de los cerveceros artesanales, según indica la empresa en su página web.