La industria cervecera atraviesa momentos de tensión con la reevaluación del negocio de Fábricas Nacionales de Cervezas (FNC). Ahora Maltería Oriental anunció el cierre temporal del proceso industrial productivo durante un mes en su planta de Montevideo con el objetivo de “ajustar el stock de malta”; por lo que enviará a unas 50 personas (de un total de 80) a seguro de paro, según indicaron fuentes de la empresa.
Tensión
Industria cervecera en problemas: Maltería Oriental envía 50 personas a seguro de paro
Por su parte, la cervecería Ambev comunicó a sus trabajadores que la parada de la planta Ambev-Cympay en Paysandú se extiende hasta el 31 de diciembre.