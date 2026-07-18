Suicidio en Uruguay: 668 personas se quitaron la vida y hubo 436 intentos más

De acuerdo al informe presentado por las autoridades, de las defunciones por suicidio en Uruguay durante el año 2025, 79% fueron hombres y 21% mujeres.

El año pasado las mayores tasas de mortalidad por suicidio se registraron en personas de 80 años o más, y en la franja de 30 a 34 años.

Intentos de autoeliminación

En cuanto a los intentos de autoeliminación (IAE), el MSP indica que fueron 6.140 el año pasado, realizados por 5.144 personas. La mayoría de los IAE, 72%, corresponden a mujeres.

La información surge del sistema nacional de registro de intentos de autoeliminación, que está disponible en tiempo real para profesionales de la salud mental debidamente autorizados por el MSP.

Este viernes, previo a la presentación del informe 2025, la Comisión Nacional Honoraria de Prevención del Suicidio llevó adelante un espacio de trabajo orientado a promover el diálogo intersectorial sobre los desafíos emergentes y las prioridades de acción para la prevención de la conducta suicida.

Durante el encuentro se anunció también que el 24 de julio se realizará una jornada de buenas prácticas innovadoras con los grupos departamentales de prevención del suicidio de todo el país, y que los planes departamentales de salud mental se encuentran en proceso de construcción colectiva en 18 departamentos del país.

El MSP destacó la necesidad de enmarcar toda la comunicación sobre el tema desde un lugar sensible y respetuoso, siendo que responde a un fenómeno multifactorial que debe ser abordado de forma interdisciplinaria.

Es importante recordar a toda la población que la línea telefónica de prevención del suicidio es el 0800 0767 o desde un teléfono celular, *0767.