Penal de Libertad: asesinaron a un hombre de 35 años y Fernández Albín se quiso matar

Luis Fernando Fernández Albín. Ministerio del Interior

El narcotraficante uruguayo (pero nacido en Argentina) cumple una pena de 10 años y tres meses de prisión y permanece bajo el régimen extraordinario de evaluación, separación y seguimiento para personas privadas de libertad consideradas de alto riesgo para la seguridad pública, según informó el Ministerio del Interior.

Homicidio en el Penal de Libertad

Horas después del intento de suicidio de Fernández Albín, un nuevo episodio conmocionó la Unidad Nº 3.

En la mañana de este viernes 17 de julio, un recluso de 35 años de iniciales S.R.G.C. (según informó la organización Familiares de Presos del Uruguay) fue asesinado en el primer piso B del Penal de Libertad.

A instancias del Ministerio del Interior, Fiscalía inició una investigación para esclarecer las circunstancias y determinar quiénes fueron los responsables del homicidio.