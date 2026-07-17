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Sociedad hombre | Fernández Albín | asesinaron

Horas complejas

Penal de Libertad: asesinaron a un hombre de 35 años y Fernández Albín se quiso matar

En pocas horas sucedieron dos episodios en el Penal de Libertad que vuelven a poner en alerta máxima a las autoridades penitenciarias y policiales.

Penal de Libertad.

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Por Redacción Caras y Caretas

La Unidad Nº 3 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), más conocida como el Penal de Libertad, fue escenario de dos graves episodios ocurridos en menos de 24 horas: el intento de suicidio del narcotraficante Luis Fernando Fernández Albín y, al día siguiente, el homicidio de un hombre de 35 años.

El primero de los hechos ocurrió el pasado jueves 16 de julio, cuando el "Flaco" Fernández Albín intentó quitarse la vida en una celda del sector de alta contención y vigilancia ubicado en la Unidad Nº 3 del INR. Según las fuentes consultadas por Subrayado, el intento de autoeliminación no tuvo consecuencias graves para su salud y el recluso continúa alojado en ese establecimiento penitenciario del departamento de San José.

A principios de julio, Fernández Albín había sido trasladado a ese sector de máxima seguridad del Penal por decisión del INR, tras ser sancionado administrativamente por amenazas dirigidas a funcionarios y autoridades del sistema penitenciario mediante una carta. Días después, el INR presentó una denuncia penal por esos hechos.

Luis Fernando Fernández Albín.

Luis Fernando Fernández Albín.

El narcotraficante uruguayo (pero nacido en Argentina) cumple una pena de 10 años y tres meses de prisión y permanece bajo el régimen extraordinario de evaluación, separación y seguimiento para personas privadas de libertad consideradas de alto riesgo para la seguridad pública, según informó el Ministerio del Interior.

Homicidio en el Penal de Libertad

Horas después del intento de suicidio de Fernández Albín, un nuevo episodio conmocionó la Unidad Nº 3.

En la mañana de este viernes 17 de julio, un recluso de 35 años de iniciales S.R.G.C. (según informó la organización Familiares de Presos del Uruguay) fue asesinado en el primer piso B del Penal de Libertad.

A instancias del Ministerio del Interior, Fiscalía inició una investigación para esclarecer las circunstancias y determinar quiénes fueron los responsables del homicidio.

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