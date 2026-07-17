La Unidad Nº 3 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), más conocida como el Penal de Libertad, fue escenario de dos graves episodios ocurridos en menos de 24 horas: el intento de suicidio del narcotraficante Luis Fernando Fernández Albín y, al día siguiente, el homicidio de un hombre de 35 años.
Horas complejas
Penal de Libertad: asesinaron a un hombre de 35 años y Fernández Albín se quiso matar
En pocas horas sucedieron dos episodios en el Penal de Libertad que vuelven a poner en alerta máxima a las autoridades penitenciarias y policiales.